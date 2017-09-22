Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Hz. Muhammed'in doğum haftası çerçevesinde, her yıl nisan ayının 14'ü ile 20'si arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın Mevlit Kandili ile aynı güne alınmasına ilişkin olarak "Diyanet’teki değişikliğin nedeni bu mu?" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Eğitimli gençler neden terk ediyor?" başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Fransız haber ajansı (AFP) araştırma yapmış.. Eğitimli gençler Türkiye’yi terk ediyormuş..

Bir daha dönmemek üzere Batı’ya göçüyormuş.. Nedenmiş!..

Üç nedeni varmış.. Birincisi; iş imkânlarının kısıtlı olması.. İş bulamamak..

İkincisi; ülkenin giderek muhafazakârlaşması.. Muhafazâkar yaşam tarzının empoze edilmesi.. Üçüncüsü;özgürlük alanının daralması..

Doğru mu? Fransız ajansının uydurması mı? Değil..

Gerekçelerin hepsi mantıklı.. Gerekçelerin hepsi bizim de şikâyet ettiğimiz konular..

Beyin göçünün nedeni bu..

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Hatırlarsanız.. Beyin göçüne TÜSİAD Başkanı da dikkat çekmişti.. Eğitimli gençler gidiyor diye dert yanmıştı.. İnkâr ederek kendimizi kandırmanın anlamı yok..

Gidiyorlar.. Dil bilen, iyi eğitim alan, yurt dışında iş bulan gidiyor.. Çünkü gençler geleceklerini görmüyor..

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Geçen yıl Kanada’da üniversiteye gitmek için 100 kişi başvurmuş.. Bu yıl 800 kişi.. Seneye bini geçer.. Almanya ikinci sırada.. Neden?

Türkiye’den daha iyi eğitim verdikleri için mi? Bir nedeni o ama asıl neden üniversite sonrası orada kalabilmek, iş bulabilmek için.. ABD’ye talep düşmüş..

Çünkü.. ABD oturma ve çalışma izni vermiyor.. Verse bile çok az kişiye veriyor.. Kanada’da kalmak daha kolay.. İlanları görüyorsunuzdur.. Kanada’daki okullara hazırlayan kurslar.. Kanada’daki okullarla eş düzeyde diploma veren liseler.. Gidenlerin niyeti açık.. Yerleşmek.. Dönmemek..

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Bir de ev alarak gidenler var.. İngiltere ve İspanya zirve yaptı.. İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler ev alırsan oturma izni veriyor, İngiltere iş kurarsan.. Parası olan, iyi eğitimli olan, İngilizceye hakim olan kuyrukta..

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Oturup düşünmeliyiz.. İktidarıyla, muhalefetiyle..

Yaşlıları boş ver.. Orta yaşlıları dikkate alma.. Gençler neden gidiyor ona bak.. Liseyi bitiren kaçmanın yolunu arıyor.. Dikkat!..

Diyanet İşleri Başkanı’nın istifa sebebi bu mu?

Peygamberimizin doğum günü hicri takvime göre hesaplandığı için her yıl değişir..

O gün ‘Mevlit Kandili’dir..

Biliyorsunuz, mevlit doğum demek.. Kandil denmesi de II. Selim’le başlamış.. Dinimizce önem verdiğimiz gecelerde camilerde kandil yaktırdığı için ‘kandil’ denmiş.. Miraç Kandili, Regaip Kandili, Berat Kandili demişiz..

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Peygamberimizin doğumu, her yıl rebiyülevvel ayının 12. gecesine denk geldiği için nisan ayının 20’sinde kutlanırdı.. Takvimsel olarak karışık mesele.. Mevlit Kandili başka zamandaydı, Kutlu Doğum Haftası başka..

Aralarında aylar vardı..

Hatta kasıtlı olarak 23 Nisan’a denk getiriliyor diye eleştirenler de vardı.. Niye böyle diye sorunca Diyanet izah ediyordu..

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Bu yıl Diyanet Kutlu Doğum Haftasını değiştirmiş.. Mevlit Kandili’yle aynı güne almış.. Neden? Nedeni FETÖ.. Kutlu Doğum Haftası’nı nisan ayına koyan, organizasyonlar yapan Fethullahçılarmış..

İktidar onların izini silmek için kasım ayına almış.. Mevlit Kandili gününe..

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Sormadan edemeyeceğim.. Diyanet İşleri Başkanı bu müdahaleler nedeniyle mi istifa etti.. Diyanet’teki değişikliğin nedeni bu mu?

Çünkü; onun zamanında hep nisan ayında kutlandı..