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Diyanetspor'dan süper transfer

Dünya Süpersport 2007 Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyanetspor’a transfer oldu.

06 Mart 2009 02:00

Dünya Süpersport 2007 Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyanetspor’a transfer oldu.


Sofuoğlu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Süleyman Memnun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er’i makamında ziyaret etti.
Ali Bardakoğlu, din görevlilerini kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirdiklerini söyledi. Bu amaçla Diyanetspor Kulübü’nü kurduklarını belirten Bardakoğlu, kulüp bünyesinde yarışan sporcuların önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi. Kenan Sofuoğlu da Diyanetspor’a katılmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayarak, kulüp bünyesinde 2009 Dünya Şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi.

Kulüp bünyesinde ilk olarak 14 Mart’ta Katar’daki yarışlara katılacağını belirten Sofuoğlu, Bardakoğlu’nu yarışları izlemeye davet etti. Ziyarette Balıkesir Susurluk ilçesi Sultaniye Mahalle Camisi’nde müezzin olarak görev yapan 2008 MX2B Türkiye Motosiklet Şampiyonu Orhan Tuna da arkadaşı Kenan Sofuoğlu’na eşlik etti.

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