Diyanet ve TİHEK arasında "insan hakları farkındalık" protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Manevi Rehberlik ve Danışmanlık Projesi'nden sonra insan hakları konusunda da aktif rol alacak. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Diyanet arasında, “İnsan haklarıyla ilgili farkındalık artırıcı projelerin hayata geçirilmesi” amacıyla protokol imzalandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Diyanet arasında imzalanan protokolün amacı, “insan haklarıyla ilgili farkındalık artırıcı protokollerin hayata geçirilmesi” olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında başlattığı Manevi Rehberlik ve Danışmanlık Projesi ile hastanelerden cezaevlerine, öğrenci yurtlarından sığınma evlerine kadar birçok alanda etkinlik yürüttü.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, protokolün imza töreni, Diyanet’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TİHEK adına imzayı kurum başkanı Süleyman Arslan atarken protokolün Diyanet tarafındaki imzacısı ise Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı oldu.

TİHEK Başkanı Arslan, Diyanet ile ortak çalışmaların daha önceden de gerçekleştirildiğini söyledi. Hutbelerde insan hakları konusuna değinildiğini anlatan Arslan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda, din görevlilerine insan hakları eğitimi verilmesi hedefinin yer aldığını anımsattı. Protokol kapsamında, “İnsan hakları ile ilgili farkındalık artırıcı tematik projelerin TİHEK – Diyanet ortaklığıyla hayata geçirileceği” belirtildi. Projenin, “Haklara saygıda özen ve duyarlılığı gelişmiş toplumsal yapının oluşumuna katkı sunacağı” savunuldu.