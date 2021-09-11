Diyanet'ten müftülüklere sosyal medya talimatı: Aktif kullanın

Toplam 10 milyar TL’yi aşan bütçesinden hemen her yıl şikayet eden, yüksek harcamalarıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “Sosyal Medya Ahlakı” isimli kitabında sosyal medyada hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda fıkıhın devreye girmesi önerilirken Ali Erbaş da dijital dünyada, “Gençlere kul olduklarını unutturan bir etkileşim” olduğunu savundu.

Müftülüklere, “Sosyal medyayı aktif kullanın” talimatını veren idare, “Tanınırlığın artırılması” amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif hale getirilmesini istedi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da “Dijital dünya gence kul olduğunu unutturuyor” diyerek topa girdi. Sosyal medyaya adeta savaş açan idarenin, tanınırlığın artırılması için sosyal medyadan yararlanılmasını istediği ortaya çıktı. Başkanlığın 81 il müftülüğüne gönderdiği yazı ile “Başkanlığın sosyal medyada yayınladığı içerikleri paylaşın” denildi.

Yazıda, “Vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetlerinin” sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilebileceği de belirtildi.

Kurumun 2021 yılının ilk yarısına yönelik çalışmalarını içeren raporunda da “Sahih dini bilginin medya araçlarıyla vatandaşlara ulaştırılması” ve “Tanınırlığın artırılması” amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif hale getirildiği kaydedildi.