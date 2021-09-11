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Diyanet'ten müftülüklere sosyal medya talimatı: Aktif kullanın

İdare, “Tanınırlığın artırılması” amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif hale getirilmesini istedi

11 Eylül 2021 17:33

Diyanet İşleri Başkanlığı, tanınırlığın artırılması için sosyal medya hesaplarının aktif tutulmasını istedi.

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