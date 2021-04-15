Diyanet'ten "Diyanet Aile Çalışmaları" kitapçığı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aileye yönelik çalışmalarının anlatıldığı, 'Diyanet Aile Çalışmaları' kitapçığını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemizin sağlam ve sağlıklı olması milletimizin gücüne güç katar. Buna yönelik çalışmalar yapmak hepimizin görevidir. Aileye yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin yer aldığı 'Diyanet Aile Çalışmaları' kitapçığımızı istifadelerinize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kitapçıkta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde Aile ve Dini Rehberlik Büro ve Merkezlerinde yürütülen çalışmalara yer verildi. Bu büro ve merkezlerin, sahih dini ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile yapısının oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamak üzere hizmet verdiği kaydedildi.

Toplumun ilgi ve korunmaya muhtaç kesimlerine manevi destek hizmetinin de sunulduğunun ifade edildiği kitapçıkta, İl ve ilçe müftülükleri bünyesindeki manevi danışmanlık ve rehberlik birimleri olan Aile ve Dini Rehberlik Büro ve Merkezlerinde vatandaşlardan gelen fetva ağırlıklı soruların cevaplandığı, aile konusunda toplumsal farkındalık sağlamak üzere kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerin yürütüldüğü ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik de projelerin üretildiği aktarıldı.