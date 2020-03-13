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Diyanet, "Temizlikte alkollü ürün kullanılması caiz midir?" sorusunu yanıtladı

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs vakası 2'ye çıktı; alınacak bireysel önlemler gündem oldu

13 Mart 2020 10:50

Türkiye’de yeni tip Koronavirüs vakasının ikiye çıkmasının ardından "temizlikte kullanılan alkolün caiz olup olmadığı" sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na soruldu. Diyanet'in cevabı, ispirto, kolonya gibi temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesinin "haram" olduğu, temizlikte kullanılmasının ise "caiz" olduğu oldu. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na sorulan “Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?” sorusunun cevabı şöyle oldu:

"İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764)."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen günlerde Koronavirüs konusunda yaptığı açıklamada içki olarak kullanılan alkolden uzak durulması gerektiğine işaret etmişti: "Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım."

 

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