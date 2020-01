-Diyanet ''sosyal medyayı'' dergi kapağına taşıdı ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Diyanet Aylık Dergi, ocak sayısında ''sosyal medya ve iletişim ahlakını'' kapağına taşıdı. Sosyal medyayı son günlerde aktif olarak kullanan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, derginin başyazısını kaleme aldı. Yazısında, sosyal medyayı yasaklayarak kontrol altına almaya çalışmanın değişen dünyada mümkün olmadığını vurgulayan Görmez, ''Yeni dünya pek çok konuda 'yasaklayarak korunma' metodunu geçersizleştirmektedir'' ifadelerini kullandı. Gençliğin, internetin sağladığı sınırsız imkanlar dünyasından yasaklarla korunmasının mümkün olmadığını ancak muktedir bilinç ve disiplinli benliğe sahip bir gençlikle bu problemin aşılabileceğini belirten Görmez, şöyle devam etti: ''Sınırsız imkanlar dünyasında artık yasaklarla uzak tutulan gençlere değil, kendi kendini çekip çevirebilen gençlere ihtiyaç vardır. Konunun yasaklarla savuşturulamadığı ortamlarda çözüm, kişilerin bilincini yükseltmektir. Hakikat dünyasından koparmayacak, sanal ortamlara mahkum etmeyecek kadar muktedir bir bilinç, disiplinli bir benlik oluşturulmalı ve bunun için büyük bir seferberlik başlatılmalıdır ve hakiki çözüm de budur.'' Sosyal medyanın insanlara iletişim için önceden hiç öngörülmemiş bir ortam sunduğunu ancak bu ortamın önemli bir külfeti ve sorumluluğu da beraberinde getirdiğini bildiren Görmez, yazısında, ''Bir açıdan bakıldığında oturduğumuz yerde, günün her anında binlerce insana aynı anda selam vermek, sevinç taşımak, sevgi paylaşmak, hak, hakikat, bilgi ve hikmet, ahlak ve adalet yaymak ne büyük bir imkandır. Ancak her nimet bir külfeti, her imkan bir sorumluluğu beraberinde getirir ve elbette tüm araçların durumunda olduğu gibi bu baş döndürücü imkanlar aynı ölçüde ürküten, korkutan kötülük ve tehlikelere de zemin olabilmektedir'' ifadelerine yer verdi.