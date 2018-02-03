Diyanet, "Sol elle şeytanlar yemek yer" dedi; Veli Saçılık: Benim sadece sol elim var!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?” sorusuna, "Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış" cavabını verdi. 'Hayata Dönüş Operasyonu' olarak bilinen Burdur Cezaevi'nde, 5 Temmuz 2000'de mahkûmlara yönelik operasyonda cezaevi duvarını yıkmaya çalışan dozerin kepçe darbesiyle sağ kolu koparılan Veli Saçılık da sosyal medya hesabı üzerinden Din İşleri'nin bu yanıtına karşılık olarak, "Benim sadece sol elim var" dedi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun “Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?” sorusuna verdiği yanıt şöyle:

"Hz. Peygamber uyardı"

“Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir.

Hz. Peygamber'in sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her müslümanın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek adabıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur.”

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasına Veli Saçılık'tan yanıt geldi. Saçılık, sosyal medyadan verdiği yanıtta; "Diyanet, "sol elle şeytanlar yemek yer" demiş. Benim sadece sol elim var" ifadesini kullandı.

İşte Veli Saçılık'ın o paylaşımı şöyle: