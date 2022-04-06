Diyanet şikâyet etti; RTÜK, Halk TV, Tele1 ve KRT'ye ceza verdi

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Halk TV, Tele1 ve KRT'yi Erzurum'da bulunan Kuran Kursu'ndaki çocuk istismarını haberleştirdikleri için şikayet ettiğini belirterek, RTÜK'ün kanallara para cezası verdiğini duyurdu.

Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet'in şikayetinde kurumun küçük düşürüldüğü ve aşağılandığını iddia ettiğini ifade etti. RTÜK'ün de şikayet üzerine oy çokluğuyla yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdiğini açıkladı.

Konuralp'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"Diyanet, Kur’an Kursu’ndaki istismarı gündeme getiren KRT ve HalkTV’yi “Diyanet’in küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasağı ihlali” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla ve yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdi.

Verilen cezalara atfen vurgularım ki Diyanet yöneticileri Erzurum’da yaşanan istismardaki sorumluluklarının üstünü, basın özgürlüğünün sınırlarını daraltmaya çalışarak ve yargı kararlarının arkasına sığınarak örtemez.

Not: Para cezasıyla yetinilmesi de RTÜK’e övgüyü gerektirmiyor.

Öte yandan RTÜK, TELE1’e de benzer yayınları nedeniyle para cezası yaptırımı uyguladı. Tüm bu yaptırımlar hakikatlerin ortaya çıkışını engelleyemez. Kamuoyunun bilgisine."

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da kararı eleştirdi: Çocuklara kıymayın efendiler…

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK, Erzurum’daki Kur’an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e yüzde 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri’nin şikâyeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp! Şikâyet dilekçesine göre, Kur’an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden ‘incinmiş’ Diyanet İşleri Başkanlığı! Şaka gibi… ‘Çocuklara kıymayın efendiler…” değerlendirmesini yaptı.