Diyanet-Sen'den Çalışma Bakanı'na: Müftüler resmi nikâh kıysın

Diyanet-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları için yeni taleplerde bulundu. Diyanet-Sen temsilcileri, KPDK’ye sunulan “istekler” dosyasında vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlar için yüzde 170 din hizmeti tazminatı, müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi, vakıf kira gelirlerinden pay, ön lisanstaki kurum öğrencilerine sınavsız lisans programına geçiş hakkı gibi taleplerde bulundu.

Toplu taşımada indirim

KPDK toplansında, Diyanet-Sen, din görevlilerinin sosyal ve ekonomik haklarının artırılmasını ve bu çalışanlara çeşitli ayrıcalıklar tanınmasını istedi.

Yüzde 170 oranında vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlar için din hizmeti tazminatı isteyen Diyanet-Sen, aynı oranda tazminatı denetçileri için de talep etti. Diyanet-Sen, Kuran kursu öğreticilerinin, vaizlerin, imamların ve müezzinlerin toplutaşıma araçlarından indirimli olarak yararlanması isteğinde de bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden köy ve kırsal kesim camilerinde görevli personele mahrumiyet tazminatı verilmesi de talep listesinde yer aldı.

"Siyasi açıklama, resmi nikâh yetkisi"

Diyanet-Sen üyeleri, din görevlilerini siyasi açıklamalarda bulunması yasağının kaldırılmasını da talep etti.

Din görevlilerinin nişan ve düğün törenlerinde davet üzerine görevi gereği dualar okuması nedeniyle sanık durumuna düşerek mağdur olduğundan yakınan Diyanet-Sen, “Yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla müftülere de resmi nikâh kıyma yetkisi verilmesi için gerekli düzenlemeler’’ yapılması isteğinde bulundu.

Sınavsız lisansa geçiş

Her yıl milyonlarca öğrencinin yoğun uğraşlar vererek hazırlandığı ön lisanstan lisans programlarına geçiş sınavlarından din görevlilerinin muaf tutulması da Diyanet-Sen’in talepleri arasında yer aldı. “Sınavsız lisans tamamlama” başlıklı istekte “İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınsın” ifadeleri yer aldı.

Kira gelirlerinden pay

Diyanet-Sen’in dikkati çeken bir başka talebi ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları için vakıf kira gelirlerinden istenen pay oldu. Diyanet-Sen çalışanlar için vakıf kira gelirlerinin yüzde 5’ini istedi.