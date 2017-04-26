Diyanet-Sen'den boyama kitabı savunması: Cihat aynı zamanda barış demektir!

Diyanet-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında, çocuklara cihadı öven boyama kitabı dağıttığı iddialarına yanıt geldi.

DHA'nın haberine göre, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacıbey Özkan, “Cihada vurgu yapılmasını ben anlayamadım. Cihat aynı zamanda barış demektir. Cihat demek topu tüfeği alıp, savaş meydanına gitmek anlamı taşımıyor sadece. Biz bu dergileri Milli Eğitim’de dağıtmadık sadece üyelerimize veriyoruz. Büyük üyelerimize yani imam, müezzin, Kuran kursu öğreticisi, vaiz olan arkadaşlara bunu veriyoruz, varsa buna uygun torunu ya da çocuğu, boyama yapıyor” açıklamasında bulundu.

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu ‘Necmettin’in Dünyası’ adlı boyama kitabının Diyanet-Sen aracılığıyla anaokullarında dağıtılarak, çocukların zihinlerinin bulandırıldığını açıklamıştı.

"Beşikten mezara kadar öğrenecekler"

Cihadın kardeşlik olduğunu söyleyen ve bunu anaokulu çağında küçük çocukların da anlayabileceğini iddia eden RS FM’de Yavuz Oğhan’dan ‘Bi De Bunu Dinle’ programında konuşan Özkan, “Bu bir kültürdür. Dinimiz onu emrediyor beşikten, mezara kadar öğrenecekler. Bunun yaşı yok. Bu dergiyi zaten uzmanlar, pedagoglar hazırladı tabii. Din deyince, çocuk küçük yaşta dini algılayamıyor mu? Sübhaneke’den başlıyor, 4 yaşında 5 yaşında hafız oluyor çocuklar. Çocuklar için bir perde yok çocuklar her şeyi algılarlar” açıklamasını yaptı.

"Kırmızı başlıklı kız okumasınlar"

‘Çocuklarımız Pinokyo ve Kırmızı Başlıklı Kız okumasınlar, Necmettin Erbakan’ın hayatını okusunlar’ diyen Özkan şunları söyledi: “Necmettin Erbakan siyaset alanında kariyer yapmış, başbakanlık yapmış bir insan. Çocukluğundan bu güne kadar devlet için, millet için, din için, diyanet için çalışan bir insandır. Birlikten, beraberlikten devamlı bahseden biri olduğundan ve bizim camiamız da Necmettin Erbakan’ı tanıdığından dolayı, onunla başlattık dergimizi. Dergimize (şair) Necip Fazıl Kısakürek’le ya da Mehmet Akif Ersoy’la devam edebiliriz. Bunlar bizim için önemli şahsiyetler. İleride daha değişik şahsiyetlerle de devam edebiliriz. Pinokyo’yu, Kırmızı Başlıklı Kız’ı değil de, bu karakterleri öne çıkarsak ne olur? Çünkü onların hayatında bizim için alınacak dersler var. Bunlar da dünyaya mal olmuş insanlardır, mesela Necmettin Erbakan.”