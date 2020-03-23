Diyanet-Sen Van Şube Başkanı: Din görevlisine dil uzatmak kimsenin haddi değil

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, sosyal medyada özellikle din görevlilerini doktorlarla kıyaslayarak aşağılayıcı paylaşımlar gördüklerini belirterek, "Din görevlisine dil uzatmak kimsenin haddi değil" diye konuştu.



Nurullah Arvas, kamu kurumlarının hizmet alanının kanunla belirlendiğini belirterek, "Her kurum yasalar çerçevesinde kendine verilen vazifeyi yerine getirmekle sorumludur.



Sosyal medyada özellikle din görevlisi kardeşlerimizi doktorlarla kıyaslayarak din gönüllüsü kardeşlerimizi aşağılayıcı paylaşımlar görmekteyiz. Bu ülkede dinle sorunu olan arsızların sosyal medyada Diyanet'e ve din görevlisi kardeşlerimize saldırdıklarını görmekteyiz.



Bu tür olaylar bizim milletimize hizmet yolunda azmimizi ve gayretimiz daha da artıracaktır inşallah. Din görevlisi kardeşlerimiz camide imam, köy ve mahallelerde yerine göre ambulans şoförü, psikolog, hasta refakatçısı ve uzlaştırıcı görevini yaparlar. Hastanelerimizde manevi rehber, KYK yurtlarında, cezaevlerinde, huzurevlerinde ve birçok yerde devletimiz tarafından verilen vazifeyi yerine getirmektedir.



Diyanet Sen olarak devletimizden beklentimiz din görevlisini küçültmek, kurumlar arasında fitne veya yanlış algı oluşturmak isteyen bu densizlere hesap sorulmasıdır. Özet olarak kendini bilmezler her dönemde olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bizler bu tür saldırılara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz.



Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Diyanet camiası olarak yasaların bize verdiği görevimizi aşkla ve şevkle daha da güçlü yerine getireceğiz." dedi. (İHA)