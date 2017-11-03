Diyanet-MEB işbirliğiyle öğrencilere umre turu!

Adana Seyhan’da tüm okullara gönderilen resmi talimatta, Diyanet’in ‘öğrenci, veli ve öğretmenlere özel’ düzenlediği umre turlarının duyurulması emredildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Adana’nın Seyhan ilçesi, gericileşmenin geldiği noktayı gösteren son adres oldu. Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Üstün, 30 Ekim’de ilçedeki okulların yöneticilerine resmi bir yazı yolladı. Sadece devlet okullarının değil ilçedeki özel okulların yöneticilerine de gönderildiği öğrenilen 11095130/100-17982014 sayılı resmi yazının konu kısmı ise şuydu: “Öğretmen Öğrenci ve Veliler İçin Umre Turu.”

İnternet sitelerinde yok

Söz konusu resmi yazıda, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2018 yılında gerçekleşecek olan öğretmen öğrenci ve veliler için umre turu ile ilgili ilgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazının okulunuz öğrenci öğretmen ve velilerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Yazıda, ek olarak Adana İl Müftülüğü’nün 24/10/2017 tarihli ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25/10/2017 tarihli yazılarının yer aldığı belirtilse de bu yazıların içeriğine ulaşılamadı.

Öte yandan; Adana İl Müftülüğü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sitelerinde bu konuya dair bir duyuru yapılmaması, umre turunun nasıl bir protokole dayandırıldığı konusunda soru işaretleri yarattı.

‘Yasalara aykırı’

Eğitim-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Galip Reha Ertekin, söz konusu ‘kampanya’nın en başta Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurguluyor.

Ertekin, bu uygulamanın farklı inanç gruplarından öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bir baskı olduğunun ve tura katılmak istemeyenlerin ‘fişlenme’ korkusu taşıyacağının altını çiziyor.

“Öğrencilerimizin ve velilerimizin dayatmacı ve zorlayıcı bu tür yöntemlerle baskı altına alınmasını kabul etmiyoruz” diyen Ertekin, uygulamanın ayrıca Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı gençler yetiştirme amacı taşıyan 2. Maddesi’ne de aykırı olduğuna işaret ediyor.

Konunun takipçisi olacağını belirten Ertekin, bu uygulamaya karşı direnecek veli, öğrenci ve öğretmenlerle de sonuna kadar dayanışma içinde olacaklarını vurguluyor.