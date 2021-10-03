Diyanet, KYK yurtları için 922 "Manevi Rehber" görevlendirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, KYK yurtlarında görev yapmak üzere 922 "Manevi Rehber"in görevlendirmesini tamamladı.

Diyanet, “Hiçbir öğrenciyi faaliyetlerin dışında bırakmayın” talimatını verdiği manevi rehberlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) görevlendirmesini tamamladı. İlk kez 2015 yılında, altı kentte bulunan hastanelerde başlanan ardından ise öğrenci yurtlarına da taşınan manevi rehberlik uygulaması kapsamında KYK yurtlarındaki toplam manevi rehber sayısının 922 olduğu öğrenildi.

711 atama yapılmıştı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında KYK yurtlarındaki ilk manevi rehberler, 2018-2019 eğitim öğretim yılında atandı. Diyanet, 2018-2019 eğitim öğretim yılında “gençlerin sahih dini bilgiye ulaşması” amacıyla Türkiye’nin 81 ilindeki KYK yurtlarına toplam 615 manevi rehber atadı.

Diyanet, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise öğrenci yurtlarındaki manevi rehber sayısını artırdı. Diyanet’in verilerine göre Aralık 2019’da toplam 711 manevi rehber KYK yurtlarına yerleştirildi.

Öğrenci yurtlarının pandemi nedeniyle açılmadığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında manevi rehber sayısını koruyan idare, öğrencilerin barınma sorununun ortaya çıktığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise 922 manevi rehber ve danışmanın KYK yurtlarına atamasını tamamladı.

Raporlar müftülere teslim edilecek

Diyanet, KYK yurtlarına yerleştirilen manevi rehberlerin çalışma yöntemlerine yönelik 16 maddelik, “Usul ve esaslar” listesi de hazırladı. Hiçbir gencin faaliyetlerin dışında bırakılmamasını isteyen idare, “formel bir yaklaşımdan öte, eğitsel bir süreç” takip edilmesini istedi. Manevi rehberlerin, “cesaret ve güven verici bir üslup” kullanması gerektiğini kaydeden Diyanet’in personelden diğer bazı talepleri şöyle:

-Manevi danışmanlar tarafından yapılan çalışmalara ilişkin her ay rapor hazırlanarak takip eden ayın ilk haftasının bitimine kadar müftülüğe teslim edilecektir.

-KYK ve TDV yurtları, müftü tarafından ayda iki kere ziyaret edilecektir.

-Manevi rehberlerin çalışmalarda aktif rol almaları sağlanacaktır.