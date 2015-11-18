Diyanet istedi, Kadıköy rıhtıma cami yapılacak

Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü’nün talepleri doğrultusunda, Kadıköy rıhtım bölgesine, kalabalık cemaate uygun büyüklükte yeni bir 'Ulu Cami' yapılacak.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki İSPARK alanına Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul İl Müftülüğü talebi doğrultusunda yapımı planlanan Ulu Cami için1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkarıldı. 7 Haziran 2005’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile söz konusu yer, Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna bırakılmıştı.

"Yeri biraz sorunlu"

Bu alan 8 Ekim 2012 tarihli ‘Haydarpaşa Gar ve Geri Sahası ile Kadıköy Meydan ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda, Kentsel ve Tarihi Sit Alanı sınırları dışında, ‘Etkilenme Geçiş Sahası Sınırı’ içerisinde, çoğunlukla ‘İSKİ Hizmet Alanı’nda, kısmen ‘Ağaçlandırılacak Alan’da, kısmen de ‘Park ve Dinlenme Alanı’nda kalıyor. Ceferağa Mahallesi sınırlarında şu anda açık otopark olarak kullanılan yaklaşık 34 bin metrekarelik cami alanının Marmara tarafındaki bölümü, deniz doldurularak kazanılmış. Rapora göre, planlama alanı aynı zamanda ‘Karmaşık Problemlerin Görüldüğü Alanlar’ kategorisinde. Yani, proje alanındaki bazı bölgeler, sıvılaşma, kütle hareketleri, su baskını ve çeşitli mühendislik problemleri içeriyor.

"Ulu Cami şart"

Askıya çıkarılan raporda, İstanbul’un Anadolu yakasında, özellikle de söz konusu planlama alanı ve yakın çevresinde, ‘Selatin Cami’ veya ‘Ulu Cami’ mahiyetinde cami yer almadığı belirtildi. Raporda, plan değişikliğinin gerekçesi şöyle anlatıldı: “Büyük cemaatlerle cuma namazlarının, bayram namazlarının veya kalabalık kitlelerin katılımıyla ifa edilecek cenaze namazlarının kılınacağı bir ‘Ulu Cami’ inşa edilebilecek nitelikte uygun bir yerin planlanması gerektiği tespit edilmiştir.”

CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ: Din üzerinden kutuplaşma

Kadıköy ve İBB’nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da, cami projesini şu sözlerle eleştirdi: “Kadıköy’le ilgili sürekli bir cami tartışması gündemde tutuluyor. Göztepe, ardından rıhtıma cami. Jeolojik açıdan sakıncalı olan dolgu alanında cami yapımı. Sürekli din üzerinden kaotik bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Cami üzerinden toplumda kutuplaşma yaratılılıyor. Bu bir tasadüf değil, bilerek yapılıyor.”

Kadıköy Belediye Başkanı: Öyle bir talep yok, dava açacağız

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, cami projesi için hukuki süreç başlatacaklarını ve yol haritası çizip kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Cami yapımı planlanan alana yürüme mesafesinde camiler bulunduğunu ifade eden Nuhoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu tamamen siyasal bir karar. Ortalığı karıştırmak için yapılıyor. Ankara’dan Kadıköy’de cami mi lazım, kilise mi lazım nasıl görüyorsun? Sana ne? Kadıköylüler oturup kendi aralarında karar verir. Dünyada bu kadar sorun varken, camiyle mi uğraşıyorlar? Camiler kutsal mekanlardan, siyasete alet edilmesi doğru değil. Dava açacağız.”

Bölgede yeni yapılacak camiye yakın dört cami bulunuyor:

- Sultan 3. Mustafa İskele Camisi: 1000 metre

- Caferağa Camisi: 1150 metre

- Beyazıt Kethüda Camisi: 1250 metre

- Osmanağa Camisi: 1350 metre