Diyanet İşleri'ne 10, Cumhurbaşkanlığı ve MİT'e 2, Dışişleri'ne 4 milyar lira; işte 2019 için öngörülen bütçeler

Orta Vadeli Mali Plan'da (2019-2021) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına yer verildi. Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi, devlet harcamalarının yapıldığı çatı kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanlığı'na 2 milyar 818 milyon 899 bin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 2 milyar 157 milyon 761 bin ayrılması planlanan bütçe teklifinde Diyanet İşleri Başkanlığı için 10 Milyar 445 milyon 979 bin öngörüldü.

Orta Vadeli Mali Plan'da bakanlıklar ve kurumlar için öngörülen bütçe ödenekleri şöyle:

Adalet Bakanlığı: 17 milyar 78 milyon 73 bin

17 milyar 78 milyon 73 bin Milli Savunma Bakanlığı: 46 milyar 462 milyon 303 bin

46 milyar 462 milyon 303 bin İçişleri Bakanlığı: 8 milyar 572 milyon 166 bin

8 milyar 572 milyon 166 bin Dışişleri Bakanlığı: 4 milyar 635 bin 760 bin

4 milyar 635 bin 760 bin Hazine ve Maliye Bakanlığı: 388 milyar 945 milyon 962 bin

388 milyar 945 milyon 962 bin Milli Eğitim Bakanlığı: 113 milyar 813 milyon 13 bin

113 milyar 813 milyon 13 bin Sağlık Bakanlığı: 48 milyar 335 milyon 381 bin

48 milyar 335 milyon 381 bin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 2 milyar 44 milyon 280 bin

2 milyar 44 milyon 280 bin Kültür ve Turizm Bakanlığı: 4 milyar 168 milyon 578 bin

4 milyar 168 milyon 578 bin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 103 milyar 91 milyon 801 bin

103 milyar 91 milyon 801 bin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 2 milyar 544 milyon 238 bin

2 milyar 544 milyon 238 bin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 2 milyar 573 milyon 286 bin

2 milyar 573 milyon 286 bin Gençlik ve Spor Bakanlığı: 16 milyar 474 milyon 681 bin

16 milyar 474 milyon 681 bin Tarım ve Orman Bakanlığı: 23 milyar 712 milyon 275 bin

23 milyar 712 milyon 275 bin Ticaret Bakanlığı: 5 milyar 689 milyon 948 bin

5 milyar 689 milyon 948 bin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 13 milyar 601 milyon 406 bin

13 milyar 601 milyon 406 bin Cumhurbaşkanlığı: 2 milyar 818 milyon 899 bin

2 milyar 818 milyon 899 bin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı: 2 milyar 157 milyon 761 bin

2 milyar 157 milyon 761 bin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: 32 milyon 341 bin

32 milyon 341 bin Diyanet İşleri Başkanlığı: 10 milyar 445 milyon 979 bin

10 milyar 445 milyon 979 bin Devlet Arşivleri Başkanlığı: 91 milyon 211 bin

91 milyon 211 bin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı: 120 milyon 527 bin

120 milyon 527 bin Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 238 milyon 22 bin

238 milyon 22 bin İletişim Başkanlığı: 344 milyon 531 bin

344 milyon 531 bin Türkiye Büyük Millet Meclisi: 1 milyar 748 milyon 982 bin

1 milyar 748 milyon 982 bin Anayasa Mahkemesi: 69 milyon 959 bin

69 milyon 959 bin Yargıtay: 595 milyon 593 bin

595 milyon 593 bin Danıştay: 182 milyon 320 bin

182 milyon 320 bin Sayıştay: 367 milyon 378 bin

367 milyon 378 bin Jandarma Genel Komutanlığı: 19 milyar 604 milyon 133 bin

19 milyar 604 milyon 133 bin Emniyet Genel Müdürlüğü: 33 milyar 676 milyon 247 bin

33 milyar 676 milyon 247 bin Sahil Güvenlik Komutanlığı: 869 milyon 313 bin

869 milyon 313 bin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: 2 milyar 307 milyon 541 bin

2 milyar 307 milyon 541 bin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 1 milyar 406 milyon 671 bin

1 milyar 406 milyon 671 bin Avrupa Birliği Başkanlığı: 560 milyon 728 bin

560 milyon 728 bin Gelir İdaresi Başkanlığı: 3 milyar 770 milyon 394 bin

3 milyar 770 milyon 394 bin Türkiye İstatistik Kurumu: 408 milyon 907 bin

408 milyon 907 bin Hakimler ve Savcılar Kurulu: 76 milyon 849 bin

76 milyon 849 bin Devlet Personel Başkanlığı: 36 milyon 20 bin

36 milyon 20 bin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 1 milyar 113 milyon 861 bin

1 milyar 113 milyon 861 bin Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 416 milyon 750 bin

Özel bütçeli idareler

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 16,7 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 9,2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 3,3 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 3,1 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na 2,2 milyar lira bütçe ödeneği öngörüldü.

*Orta Vadeli Mali Plan'ın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.