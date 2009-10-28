Diyanet İşleri'nden geri adım

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Öpüşmeyin", Diyanet İşleri Başkanı ise "Büyüklerinizin elini öpün" dedi. Bu iki farklı açıklamada taraflardan biri geri adım attı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu "espri yaptım" diyerek sözlerini düzeltti, "Bulaşma riski varsa gereken titizlik gösterilmeli. Sağlık Bakanlığı'nın kararlarını sorgulamıyoruz" açıklamasını yaptı.





DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DÜNKÜ AÇIKLAMASI ŞÖYLEYDİ





Ali Bardakoğlu, "Kurban Bayramı'nda el öpmekten korkmayın" dedi, hem de Sağlık Bakanı'nın "5 ay öpüşmeyin" uyarısından hemen sonra.

Diyanet İşleri Başkanı'nın bu açıklaması 'domuz gribi salgını'na karşı kırmızı alarmın verildiği bir döneme denk gelince kaflar karıştı.

"Espri yapmıştım"

Ama Bardakoğlu da bu açıklamasının sonuçlarından çekindi ki düzeltme ihtiyacı duydu. Tam 12 saat sonra Anadolu Ajansı'na konuştu, "Espri yapmıştım" dedi.

Bardakoğlu, "Sohbet sırasında esprili soruya esprili cevap verilir. Ancak yapılan espriyi anlamayıp, ondan bilimsel bir sonuç çıkarma ve bilimsel analizler yapma bize has bir durum olsa gerek" diye konuştu.

Ve Diyanet İşleri Başkanı "El öpün" açıklamasını düzeltti. "Sağlık Bakanlığı'nın kararlarını sorgulamıyoruz" diyerek.

"İnsanın domuz gribinden korunması yollarını konuşmamız gerekir" diyen Bardakoğlu, "İşin bilimsel yönüne sonuna kadar katılırız. Eğer bir bulaşma riski varsa büyüklerin, küçüklerin, yaşlıların, gençlerin, camide ya da dışarda olanların, herkesin gereken azami titizliği göstermesi gerekir" ifadesini kullandı.

Üstelik Bardakoğlu, bunun sadece camiyle, hacla ilişkilendirilmemesini istedi, insanların topluca bir arada bulunduğu tüm sosyal ortamlarda bu kurala uyulmasının doğru olacağının altını çizdi.