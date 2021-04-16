Diyanet İşleri, hacca gidebilme koşullarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl hacca 60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebileceğini ifade etti.

Bursa'da düzenlenen bir iftar programına katılan Erbaş, hacile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında hacfarizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti.

Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş şunları söyledi:

"İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin vatandaşımız vardı.

Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak.

Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek."