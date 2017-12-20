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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda atama kararları yayımlandı

DİYANET İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI, İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜ TIRAŞÇI OLDU ANKARA / DHA - Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

20 Aralık 2017 10:20

DİYANET İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI, İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜ TIRAŞÇI OLDU

ANKARA / DHA - Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları Resmi Gazete\'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına İnsan Kaynakları Genel Müdürü Tıraşçı getirildi.
Başbakanlık Müşavirliklerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit ile Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman atanmasına karar verildi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ise İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne de Dr. Burhan Erkuş atandı. 
Resmi Gazete\'de yayımlanan diğer atamalara göre; Diyanet İşleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kadir Dinç, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Erdal Atalay, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Haydar Bekiroğlu, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bünyamin Albayrak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Enver Günenç, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Dr. Fatih Kurt, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Hasan Ali Yıldız, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mahmut Türk getirildi. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Selami Açan atandı.
 

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