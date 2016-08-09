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15 Temmuz Darbe Girişimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2 bin 560 personel görevden uzaklaştırıldı

Diyanet'te görevden uzaklaştırılan personel sayısı 3 bin 672'ye ulaştı.

09 Ağustos 2016 18:40

15 Temmuz sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 bin 560 personel görevden uzaklaştırıldı. Diyanet'te görevden uzaklaştırılan personel sayısı 3 bin 672'ye ulaştı.

Diyanet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademeden FETÖ/PDY ile ilişkili 2.560 personel daha görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

"Başkanlığımız, ilk etapta 492, ikinci etapta 620 personeli görevden uzaklaştırmıştı. Bugün açığa alınanlarla birlikte toplam 3.672 personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

"Başkanlığımızın bu konuda oluşturduğu komisyonlar kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir."

 

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