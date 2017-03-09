Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerde özel umre turları düzenlemeye başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerde özel umre turları düzenlemeye başladığı öne sürüldü. Umre programının amacı da “öğrencilerin, bilgi, görgü ve motivasyonlarının artırılması” olarak duyuruldu

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, OHAL KHK’leriyle büyük bir akademik kıyımın yaşandığı üniversitelerde, bilimsel faaliyetlerin yerini, dinci faaliyetler almaya devam ediyor. Bunun son örneği ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İstanbul Müftülüğü aracılığıyla, İstanbul’daki tüm üniversitelere gönderdiği ‘özel umre’ yazısıyla açığa çıktı. Üniversitelere gönderilen yazıda, öğrencilerin, “bilgi, görgü, tecrübe ve motivasyonlarının artırılmasına katkı sağlamak için” özel umre turu düzenlendiği ifade edildi. İstanbul Müftüsü adına İl Müftü yardımcısı Ömer Erden imzalı yazıda, umre turunun duyurusunun İstanbul’daki tüm fakülte ve yüksekokulların duyuru panosuna asılması istendi.



Ücretlerin kişi başı 2 bin 500 TL olarak belirlendiği umre turunda, öğrencilerin başında duracak, sorumlu öğretim elemanı ise ücretsiz götürülecek. Yazıda maddi imkânı olmayan öğrencilerin ücretleri için ise, “Belediyeler, STK’lar ve hayırsever vatandaşlar gibi sponsorlar aracılığıyla ücretlerin karşılanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır” ifadesi yer aldı.





Müftülüklerden azami gayret



Tura katılmak için, Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olmak şartının arandığının belirtildiği yazıda, “Öğretim elemanlarının rehberliğinde, Başkanlığımızca özel umre turları düzenlenecektir. Turlar, altı veya yedi gün süreli olacak. 40 kişilik her bir grup için bir sorumlu öğretim elemanı ücretsiz olarak götürülecek. Üniversitelerle işbirliği içerisinde söz konusu umre turlarının düzenlenmesi hususunda müftülüklerimiz azami gayret gösterecek ve gerekli tedbirleri alacaktır” denildi.