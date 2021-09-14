Türkiye’de sosyal medyaya yeni düzenlemeler getirilmesi ve eleştirel yayın yapan kanallara verilen cezalar tartışılırken Diyanet İşleri Başkanlığı medya alanında 30 kişilik kadro ilanı açtı. Kurum, spiker ve kameraman gibi alanlara alım yapacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “İnanç insan ile Allah arasında olsun; evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar” sözleri tartışılmaya devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı medya alanında 30 kişilik kadro ilanı açtı. Daha önce de müftülüklere, “sosyal medyada aktif olunması” talimatını veren kurum; dört yönetmen, dört spiker, beş kameraman, sekiz prodüktör, iki ışıkçı, üç montajcı ve dört ses kayıtçısı alacağını açıkladı. Alımların sözlü sınavla yapılacağı belirtilen ilanda, “Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olması” gibi şartlara yer verdi.

“Kendi medyalarını oluşturmaya çalışıyorlar, propaganda yapacaklar”

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, RTÜK’ün eleştirel yayın yapan kanallara cezalar verdiği bir dönemde Diyanet’in medya açılımını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “RTÜK iktidarın terbiye edicisi gibi çalışıyor. Yani yandaşsan kusuru görmüyor üstünü örtüyor. Ama gerçekler dile getirilince cezalandırıyor. Diyanet de yeni kadrolaşmayla hem sosyal medyada hem medyada etkin olmak istiyor. Ancak bu Diyanet’in işi değil” yorumunu yaptı.

“Bu tamamen Erdoğan’ı kurtarma harekâtının bir parçası”

Diyanet’in “tek adam yönetimindeki bir kurum” haline getirilmek istendiğini söyleyen Sertel, “Kendi medyalarını oluşturmaya çalışıyorlar ve burada propaganda yapacaklar. Bu tamamen Erdoğan’ı kurtarma harekâtının bir parçası ve bunu dini kullanarak yapacaklar” diye konuştu.

Diyanet'in alım sınavı detayları için tıklayın.