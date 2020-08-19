Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da cami ve kuran kursu derneklerine 29 milyon lira aktarmış

Ali Erbaş’ın başında olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılında cami ve Kuran kursu derneklerine 29 milyon TL aktardı. Diyanet’in 2018 ve 2019 yıllarında, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” adı altında vakıf ve derneklere aktardığı para ise 123 milyon 700 bin TL’ye ulaştı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre 2020 yılı için ayrılan 11,5 milyar TL’lik bütçesi ile aralarında yatırımcı bankaların da olduğu çok sayıda kurumun bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, cami ve Kuran kursu dernekleri için de kesenin ağzını açtı.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında toplam bin 523 cami derneği ya da Kuran kursu vakfı, Diyanet’ten yardım talebinde bulundu. Başvuruları değerlendiren kurum, bin 379 başvurunun karşılanabileceği sonucuna ulaştı. Olumlu sonuçlanan başvurular için toplam 29 milyon 310 bin TL ödenek ayrıldı. Dernek ve vakıflara gönderilen 29 milyon 310 bin TL’nin, cami ve kuran kursu inşaatı ile onarımlarında kullanıldığı bildirildi.

Diyanet’in, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” adı altında vakıf ve derneklere aktardığı para 123 milyon 700 bin TL oldu. 2018 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım için başlangıçta 30 milyon TL bütçe alan kurum, yıl içinde 62 milyon TL ek ödenek aldı. Vakıf ve derneklere Diyanet bütçesinden 2018 yılında aktarılan toplam paranın 88 milyon 695 bin TL olduğu bildirildi. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 2019 yılında 35 milyon TL aktarıldı.

Yedi ayda 6,6 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ocak-Temmuz döneminde 6 milyar 595 milyon TL harcadı. Ocak ayında 1,2 milyar TL harcama yapan kurumun Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı harcamaları sırasıyla 893 milyon TL, 887 milyon TL, 911 milyon TL, 876 milyon TL, 882 milyon TL ve 937 milyon TL olarak gerçekleşti.