Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk görevden aldığı isim İhsan Şenocak oldu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in istifası etmesiyle göreve gelen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan İlahiyatçı İhsan Şenocak'ı görevden aldı.

Görevden alınmasına Twitter'dan tepki gösteren Şenocak "Allah'ın (cc) ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyorum" sözlerini paylaştı.

​Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Şenocak son olarak "Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak" sözleriyle gündeme gelmişti.

Şenocak'ın görevden alınması üzerine sosyal medyada da tepki gösterildi.