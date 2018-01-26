Diyanet İşleri Başkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine dua

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL Mustafa UFAK/ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte 150 kişilik Hz. Ömer Camisi\'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Allah\'ım vatanımızı her türlü kazalardan ve belalardan muhafaza eyle. Milletimiz için tuzak kuran hainlere fırsat verme\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba beraberinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve İbrahim Halil Yıldız ile birlikte sabah saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. GAP Havaalanı\'na inen Bakan Fakıbaba ile Erbaş\'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Müftüsü İhsan Açık, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bürokratlar karşıladı. Havaalanından ayrılan heyet ilk olarak Hilvan İlçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 150 kişilik Hz. Ömer Camisi ve sosyal tesis açılışına katıldı. Dualar eşliğinde açılanan camide gezen heyet, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için dua etti. Suriye’de ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe dua eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, \"Allah\'ım vatanımızı her türlü kazalardan ve belalardan muhafaza eyle. Milletimiz için tuzak kuran hainlere fırsat verme. Güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize vatan için mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle Allah\'ım. Şu anda vatanı korumak için sınır boylarında ve ötesinde, vatanı işgal etmek, huzursuzluk çıkarmak isteyenlere karşı mücadele eden ordumuza, askerimize silahlı kuvvetlerimize yardım eyle Allah\'ım\" dedi.

Camii açılışının ardından sosyal tesisleri gezen heyet, burada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba cezaevinde kalan mahkumlar için fırında ilk ekmeği pişirdi. Heyet daha sonra Şanlıurfa Valiliğine geçti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Fakıbaba ile Erbaş, Cuma namazı için 20 dönüm alan üzerine inşa edilen 5 bin kapasiteli Mevlana Külliyesi\'nin açılışına katılacak.



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