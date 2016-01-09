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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in NTV Televizyonu'ndaki programı iptal edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Öz kızınıza şehvet duymak haram değil" fetvası vermişti

09 Ocak 2016 00:55

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bu akşam (08 Ocak 2016) NTV'de yayınlanması gereken canlı yayın programı iptal edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu'nun, 'bir babanın öz kızına yönelik şehvet duyması'na ilişkin bir soruya verdiği "Haram değil" cevabından sonra gelen tepkiler üzerine yaptığı basın açıklamasında "Elektronik ortamda türlü hile ve desiselerle, çeşitli kelime oyunlarıyla, kendisini vatandaş yerine koyarak platforma soru sorup aldığı cevapları da tahrif ederek, bunu Başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın bir yöntemi olarak kullanmak hiçbir  akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez" dendi. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki o fetvanın yayından kaldırılması dikkat çekti.

Birgün'ün haberine göre Erk Acarer'in ortaya çıkardığı skandal, ''Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil'' fetvasının ardından bu akşam 19.00'da NTV Televizyonu'na çıkacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in programı iptal edildi. Gerekçe olarak da Görmez'in programının yoğunluğu gösterildi.

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