Diyanet İşleri Başkanı: Kadına yapılanlar ırkçılıktan tehlikeli, IŞİD'in istismar ettiği ayetleri tespit ettik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, Müslümanların yanlış kadın telakkilerinin dinin önüne geçtiğini vurgulayarak, "İnsanlık tarihinde İslam’ın kadınla ilgili çok büyük bir inkılabı gerçekleştirdiğine inananlardanım. Ancak İslam’a rağmen cinsiyetçilik, kadını kadın olduğu için ötekileştirme ideolojisi en az ırkçılık kadar, hatta ırkçılıktan daha tehlikeli bir boyutta" dedi. Yanlış din eğitimi alan kişilerin IŞİD ve benzeri örgütlere ilgi gösterdiğini söyleyen Görmez, "Dünyada dinle ilgili bu ve benzeri örgütlerin kullandığı ne tür argü manlar var, hangi ayetleri istismar ediyor lar, hangi hadisleri kullanıyorlar; her birini tek tek tespit ettik" diye konuştu.

Görmez, İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlediği saldırıyla ilgili olarak ise, "Doğrusu saldırıya uğrayan sadece evlatlarımız değil, aynı zamanda İslam dininin kendisi. Bu coğrafyanın içinden çıkarılmış cinayet şebekeleri marifetiyle, İslam diniyle ilgili dünyanın her tarafında bir korku ve endişe oluşturuluyor" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Mehmet Görmez'in açıklamaları şöyle:

IŞİD’in İstanbul Atatürk Havalima nı’nda gerçekleştirdiği vahşi saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Doğrusu saldırıya uğrayan sadece evlatlarımız değil, aynı zamanda İslam dininin kendisi. Bu coğrafyanın içinden çıkarılmış cinayet şebekeleri marifetiyle, İslam diniyle ilgili dünyanın her tarafında bir korku ve endişe oluşturuluyor. Müslüman’ın varlığı, dünyada bir güvenlik sorununa dönüştürülüyor. Bu coğrafyayı bir çatışma alanına dönüştüren küresel güçler, bu konuda masum değiller. Ama ben prensip olarak suçu hep dışarıda aramanın da doğru olmadığını düşünenlerdenim. Bir mübarek ramazan gecesinde, bir insan öldürmeyi bütün insanlığı öldürmek olarak tarif eden bir dinin mensubunun, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden bütün masum insanları katletmesini, herhangi ilahi bir dinle irtibatlandırmak kabul edilemez. Bu, hayatın manasını kaybetmiş, yaratılışın, varoluşun gayesini yitirmiş, nihilist denilebilecek bir cinnet hareketidir.

Peki, bir yabancı size “İslam nasıl bir din ki böyle bir katliama zemin yaratabili yor?” diye sorsa ne cevap verirsiniz?

Hz. İsa’nın rahmet mesajlarından şehir leri talan eden Haçlı Seferleri’ni çıkarmak ne kadar yanlışsa; bunların işledikleri cinayetleri İslam’la irtibatlandırmak da o kadar büyük yanlış olur. Tarihte insanlar, dinleri kendi merhametsizliklerini meşru laştıran bir ideolojiye dönüştürebilmişlerdir. Bunun suçunu o dinlerde, peygamberde ya da kitaplarda aramak beyhude olur.

Türkiye’den de IŞİD’e katılan cihatçılar çıkıyor. Ülkemizde din eğiti minde ya da din algısında bir problem mi var ki bu insanlar bu terör örgütüne katılıyor? Diyanet İşleri Başkanı olarak kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?

Bir tek kişi bile katılsa tabii ki kendi mizi mesul sayarız. Ancak şunu ifade etmek isterim: Türkiye’de bu tür aşırı düşünce ler daima marjinal kalmıştır. Türkiye’den katılımlar, başka ülkelerle mukayese edile meyecek kadar az. Çünkü Türkiye’nin bu topraklarda inşa ettiği din anlayışı, bu tür yanlış dini akımlara izin vermez. Bu top raklarda, sevgi felsefesine dayanan irfan ve tasavvuf geleneği vardır. Ötekine saygı gele neği vardır. Farklı inançların, farklı düşün celerin birlikte yaşaması kültürü vardır. Bir de tabii ki Türkiye’de bütün okullarda veri len sağlıklı bir din öğretimi vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın topluma verdiği yaygın bir din hizmeti ve din eğitimi vardır.

Din eğitimi iyiyse IŞİD Türkiye’den nasıl cihatçı devşirebiliyor?

Bu şebekelerin ağına düşenlere baktığı mızda, herhangi bir Kuran kursumuzdan geçmiş, herhangi bir imam hatip lisesin den ya da ilahiyat fakültesinden mezun olmuş çocuklardan oraya katılan görmüyo ruz. Ancak bir şekilde yalan yanlış din eği timi almış bazı gençler bu tür örgütlere ilgi gösteriyor. Hatta Fransa’dan katılan lar, Belçika’dan katılanlar tek tek incelen diğinde dinle, Diyanet’le hiç ilgisi olmayan, ibadet hayatı hiç olmayan, tamamen sekü ler bir ailede yetişmiş nice gençlerin katıl dığını da görüyoruz. Neden böyle? Çünkü hayatın manasını kaybetmiş, hiççilik diye çevirebileceğimiz nihilizm felsefesine kapıl mış, dünyaya neden geldiğini bilmeyen nice gençlerin bu konulara daha fazla ilgi duymaya başladığını görüyoruz. Onun için bunu sadece bir din eğitimi problemi olarak görmek doğru değildir. Buna rağmen ilmen, fikren ve ahlaken önlemler almak gereki yor. Bu topraklardan bir tek çocuğumuzu dahi eğer bu tür şebekelere kaptırıyorsak ve o eğer Kuran’dan bir ayet okuyarak, Peygamber’den bir hadis naklederek bu cinayetleri işliyorsa, bu yanlış anlamala rın bu coğrafyaya nasıl yayıldığını dikkate almak zorundayız. Dünyada dinle ilgili bu ve benzeri örgütlerin kullandığı ne tür argü manlar var, hangi ayetleri istismar ediyor lar, hangi hadisleri kullanıyorlar; her birini tek tek tespit ettik. Bu bilgileri öncelikle iç hizmetlerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazı gençlerimizin yalan yanlış düşüncelerin peşine kapılmaması için çaba sarf ediyoruz.

"Müslümanların yanlış kadın telakkileri dinin önüne geçti"

Günümüzde kadın ve toplum sal cinsiyet meselesinde din adam larından farklı açıklamalar işitiyoruz. Modern dünyada sosyolojik olarak kadının yeri değişti ama yaygın İslam anlayışında hâlâ annelik kimliği üzerin den tanımlanıyor. Bu konuda bir prob lem olduğunu düşünüyor musunuz?

İnsanlık tarihinde İslam’ın kadınla ilgili çok büyük bir inkılabı gerçekleştirdiğine inananlardanım. Ancak İslam’a rağmen cinsiyetçilik, kadını kadın olduğu için ötekileştirme ideolojisi en az ırkçılık kadar, hatta ırkçılıktan daha tehlikeli bir boyutta. Tarih boyunca bu durum Müslümanların arasında da varlığını korudu. Bunun sebebi, İslam’ın, bilhassa Kuran-ı Kerim’in kadınla ilgili ortaya koyduğu ilkelerin doğru anlaşılmaması. Kuran-ı Kerim’de öyle noktalar vardır ki o konuda son sözü söylememiştir. İlk sözleri söylemiş, ilkeleri belirlemiş, iman edenlerin o konuyu sürekli geliştirip iyileştirmesini istemiştir. Kölelik böyle bir kurumdur. Kuran doğrudan “Şu andan itibaren bütün kölelik kaldırılmıştır, son verin” deseydi gerçekle bağdaşmayacaktı çünkü insanlar yaşayacak yerler bulamayacaktı. Onun yerine özgürlüğün faziletini anlattı ve kısa sürede köleliğin kaldırılmasını öngördü. Oysa Müslümanlar köleliği tamamen kaldırma konusunda geciktiler. Kadın konusu da böyledir. Kuran, kadının erkekle vahiye muhatap olmakta eşit, yaratılış gayesinde eşit, yeryüzü imarında sorumluluk açısından eşit bireyler olduğunu bütün yönleriyle ortaya koydu ve bunu iyileştirmeyi Müslümanlara bıraktı. Fakat gelenekler ve Müslümanların yanlış kadın telakkileri, zaman zaman dinin önüne geçti. Birtakım yanlışlar, adeta İslam’ı referans alarak İslam toplumunda kullanıldı. Modern zamanlarda da yanılsamalar yaşadığımızı düşünüyorum. Eğer kadın bedenini reklam malzemesi olarak kullanıyorsa, fuhuş bir sektörse iyi bir noktada olduğumuzu söyleyemem.

Kız çocukları hâlâ ‘günah’ diye okutulmuyorsa, çocuk yaşta evliliğe cevaz veriliyorsa, kadına şiddet sanki Allah’ın izin verdiği bir şeymiş gibi yorumlanabiliyorsa, buralarda da yine dinle ilgili algıda bir problem yok mu?

Bunlar cehaletin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Hicret ettikten sonra Medine’yi bir açık üniversiteye dönüştüren, kadını ve erkeği birlikte bilgi süreçlerine katan, oturup kendi eşine ilim öğreten bir Peygamber’in ümmeti eğer 14 asır sonra kendi kız çocuğunu cehalete mahkûm ediyorsa, bu az önce IŞİD ile ilgili konuştuğumuz konulara benzer. Elhak, bu yanlışlık hâlâ sökülüp atılmış değil ama bunun doğrudan dinden kaynaklanmadığını ifade etmek isterim. Bu yanlış din algıları hâlâ mevcut maalesef.

Bir hoca çıkıp “Erkekler stres atmak için kadınlarını dövebilir, küçük kız çocuklarıyla evlenmek caizdir” gibi birtakım vaazlarda bulunabiliyor...

Zaman zaman gerçekten yanlış din tel kinlerine maruz kalabiliyor insanlar. Bilgi çağında yaşıyoruz, Allah herkese akıl ver miş. Bu dinin bir kitabı var, Peygamber’i var ve hayatı apaçık ortada. Toplum bu konuda dikkatli olacak. Biz daha çok alıcıyı bilinçlendirmeliyiz diye düşünüyorum.

"Kadın ve cami konusu, kaybedilmiş bir sünnettir"

Camilerde en büyük alan erkeklere açıkken kadınlara küçük, kuytu bir yer ayrılıyor. Bu bile sanki dinin kadını ikinci sınıf gördüğü algısına neden olmuyor mu?

Diyanet İşleri Başkanı olarak son 5 yıl içinde en çok mücadelesini verdiğim konu budur. Hâlâ bütün camilerimizde bunu başaramamış olmaktan büyük bir üzüntü duyuyorum. Bazı kalıplaşmış gelenekler inanç ve ideoloji haline gelince onu orta dan kaldırmak çok zor oluyor. Ben çok ciddi bir çalışma yaparak bütün camilerde kadınların kubbeyi ve mihrabı görebile cek şekilde, cemaate katılımını sağlaya cak özel mekânların yapımı için genelgeler gönderdim. Takdir edersiniz ki Türkiye’de 85 bin cami var. Bu camilerin 50 bini köy lerde, 35 bini şehirlerde. Şehirlerdeki camilerin 16 bininde proje yok. Yapılırken sadece kadın değil, çocuk, aile, gençlik, depreme dayanıklılık, hiçbir şey dikkate alınmamış. Engelliler için yakın zamana kadar hiçbir camimiz uygun değildi. Biz bu konuyu bir kampanyaya dönüştür dük. Bütün il ve ilçelerde en azından bazı camilerin kadın mekânlarını düzelt mek için çaba harcadık. Önemli mesafeler aldık ama buna rağmen o yanlış zihni yeti ortadan kaldıramadık. Elimizdeki bazı kitaplarda, “Kadının camide değil evinde namaz kılması, evinde de karanlık odada kılması uygundur” denir. Bu yanlış bir içti hattır. Bilakis Sevgili Peygamberimiz’in zamanında kadının katılmadığı hiçbir vakit namazı, cuma namazı yoktur.

Hz. Peygamber döneminde kadın ve erkek aynı mekânda mı namaz kılıyordu?

Evet, aynı mekânda kılı yorlardı. Sadece kadın lar arkadaydı, erkekler öndeydi. Bayram geldi; bayramda kadınlar gel dikleri takdirde tamamını cami almayacaktı. Peygam ber’imiz kadınlarımız için bayram namazını Medi ne’nin bir meydanına aldı. Bazı kadınlar, özel halle rinden dolayı katılamaya caklarını ifade etti. Onlara da “Çocuklarınızı yanınıza alın gelin, bizim sevincimize katılın” dedi. Ama Hz. Ömer döneminde, Hz. Ömer’in torunu, evlendiği gecenin sabahında eşi ezan sesini duyunca elbiselerini giyip nor mal namaza icabet etmek için hare ket ettiğinde “Nereye gidiyorsun?” diye sorar. Eşi, “Ezan okundu duymadın mı?” der. “Gitmeyeceksin” cevabını alır. Pey gamber’imizden çok az sene sonra bu... “Gideceğim”, “Gitmeyeceksin” tartış ması başlayınca Hz. Ömer’in oğlu Abdul lah, oğluna “Sen Sevgili Peygamber’imizin ‘Allah’ın kadın kullarını mes citlerden alıkoymayın’ hadisini duymadın mı?” der. Yine de gön dermek istemeyince onunla uzun süre konuşmaz. Yani bu daha çok geleneklerin ağır basmasıyla zaman içinde farklı şekillenmiştir. Kadın ve cami konusunu, Pey gamber’in kaybolmuş bir sünneti olarak görüyorum. Camilerimizi yaparken, mimarimizi planlar ken, Diyanet’in yanı başındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin iç kısmını dizayn ederken mimar lara “Kadınlar için öyle bir namaz mekânı yapın ki erkekler orada kılmak istesin” dedim. Hakikaten öyle oldu.

‘EŞİM DOKTORASINI BU HAFTA TAMAMLADI’

“Eşim Hatice Kübra Hanım 3 çocuğumuzu okullu yaptıktan sonra üniversite sınavına girdi. Ben fakültede hocayken bana öğrenci oldu. Master tezi Hz. Ayşe ile ilgilidir. Hz. Ayşe’nin Kuran yorumculuğunu ele aldı ve katkılarını işleyen bir tez hazırladı. Doktora tezi Kuran’ın üslubuyla ilgili. Kuran’da ikili anlatım sistemi diye bir anlatım üslubu üzerine tez hazırladı. Bu hafta teslim edecek. 2 kızımız, 1 oğlumuz var. Büyük kızım Hümeyra edebiyat, küçük kızım Müberra sosyoloji okudu. Oğlum Muhammed Burak, Ufuk Üniversitesi’nde uluslararası ticaret okuyor.”

"Firuzağa saldırısı kabul edilemez"

Geçtiğimiz hafta Firuzağa’da Koreli bir esnaf tarafından işletilen plakçı dükkânına ramazanda içki içilmesi bahane edilerek bir saldırı düzenlendi. Bu olay karşısında ne diyorsunuz?

Ramazannamelerde İstanbul’da eski ramazanlarda yaşanan hatıra lar nakledilir. Bir tarihte çok güzel bir hatıra okumuştum. Ahşap bir evde sırt sırta komşu iki aile var. Biri Müslü man, biri Ermeni. Müslüman olan aile nin bütün bireyleri sahurda parmak uçlarına basarak yürüyor. Komşularını o saatte rahatsız etmemek için... Diğer komşu ise çocukları ellerine yiyecek bir şey alıp sokağa çıkınca ikaz ediyor. “Müslüman komşu çocuklarımız bugün oruç tuttular. Şimdi siz bu yiyeceklerle çıkarsanız onların nefsi çeker. Yiyin öyle çıkın” diyor. Biz böyle bir medeni yetin çocuklarıyız. Bu ibadeti yapan bir insanın başka bir inanca ya da düşün ceye mensup herhangi birine saldır ması asla kabul edilemez. Ancak bu saygıyı karşılıklı yürütmemiz gerekiyor. Diğer komşunun da bu ayın ramazan ayı olduğunu dikkate alarak davranış larını düzenlemesi gerekiyor. Diyelim ki düzenlemedi, bu hiçbir zaman hiç bir Müslüman’a saldırı gerçekleştirme hakkını vermez. Özgürlük alanları son derece önemlidir. Öte yandan dün bir haber okudum. Korelinin Kore’de yaşayan komşuları, “Madem İstanbul’da yaşıyorsun neden yap tın diye itiraz etmişler. Bu, ramazan namede bahsedilen karşılıklı saygıyı dikkate alan bir kültürün ifadesidir.

"Hz. Peygamber yaşasa Sakal-ı Şerif'leri yasaklardı"

Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi konusunda tavrınız nedir?

Mesele statü meselesi değildir. Mesele bin yıldır bu toprakları vatan kılan kardeşler topluluğu olarak birbirimizi tanımak, birbirimizin inanç ve değerlerine saygı göstermektir. Farklı inanç konularını teolojik tartışma konusu olmaktan çıkarıp özgürce birbirimizi var kılma meselesidir.

Gölcük’te bir camiden “Sakal-ı Şerif”in çalınması tartışma yarattı. Türkiye’de camilerdeki Sakal-ı Şeriflerin hepsi sahih mi? Sakal-ı Şerif ziyaretleri ibadet midir?

Bu konu, aslında biz İslam ümme tinin, yeryüzüne merhamet ve ada leti getiren Hz. Peygamber’le kurduğu ilişki ile ilgili yaman çelişkiye işaret eder. Ben bir hadis talebesi olarak derim ki; Hz. Peygamber bugün yaşasaydı, bunu yasaklardı. Ancak bazı Müslüman kar deşlerimizin sadece sevgi eseri ola rak ziyaret edip gözyaşı dökmesine de saygı duyulmalıdır. Şu iyi bilinmelidir ki; Hz. Peygamber’in Sakal-ı Şerif’ini ziya ret etmek şeklinde herhangi bir dini vecibe bulunmamakla birlikte Müslü manların öteden beri bu tür uygulama ları bir âdet haline getirdikleri malumdur.