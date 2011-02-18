Diyanet İşleri Başkanı: İslamdaki teşhir yasağı tecavüze mazeret olamaz



T24- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Orhan Çeker'in "dekolte giyen tecavüze şaşırmasın" sözleri için "Taciz ve tecavüzün mazereti yoktur" dedi. Görmez, Çeker'in "yanlış anlaşıldığını ve hiçbir ilahiyat hocasının basına bu şekilde ifade vermeyeceğini" ileri sürdü.

Diyanet İşleri Başkanı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı’nın görüşüne karşılık açıklama yaptı.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker'in, "Sorunun odağında kim var? Kadın var. Kardeşim sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmayacaktır. Tahrik ettikten sonra sonucundan şikayet etmen makul değildir.

Bu konuda suçu işleyenleri savunduğum anlaşılmasın. Elbette işlenen suç son derece iğrençtir. Lakin bu suçun işlenmesinde dekolte ve tahrik edici kıyafetler giyinen kadının da etkisi küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Bu konuda tabii ki erkek suçludur ama kadının da suçu gözardı edilirse meseleyi çözümde yanlış adım atmış oluruz. Bu olayda her iki taraf da suçludur" görüşüne Diyanet İşleri’nden açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Çin İslam Cemiyeti Başkanı Hilalunddin Chen Guangyan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından, gazetecilerin, ''Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in, 'dekolte giyen kadınlarla' ilgili sözlerinin'' sorulması üzerine, her türlü taciz ve tecavüzün İslam öğretilerine ve ilahi dinlere göre insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olduğunu söyledi.

Taciz ve tecavüzün sadece kadınlara karşı değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirten Görmez, şunları kaydetti:

''Bu konuyu, Türkiye'de hiçbir din adamının, hiçbir ilahiyat hocasının basına yansıdığı şekilde ifade etmiş olmasına ihtimal vermiyorum. Nitekim bu açıklamayı yapan hocamız da böyle demediğini, yanlış anlaşıldığını açıkça ifade etti. İslam dininde hem kadına hem de erkeğe kendi cinsiyetini insanlığın önüne geçecek şekilde teşhir etmede eleştiriler, yasaklar söz konusudur. Ama bunlar hiç bir zaman ne taciz ne de tecavüze mazeret olarak gösterilemez. Hiçbir kadim kaynağımızda dahi bunu ima eden herhangi bir bilgi kırıntısına rastlamak mümkün değildir.''

İslam dininde suçların, bütün insanlığa karşı yapılan, Allah'a karşı yapılan, hem Allah'a hem insanlığa karşı yapılan suçlar olarak tasnif edildiğini anlatan Görmez, ''Tecavüz sadece kadına değil, hem bütün insanlığa karşı hem de Allah'a karşı işlenen ağır suçlardan ve günahlardandır'' diye konuştu.