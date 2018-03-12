Diyanet İşleri Başkanı: İslam kelimesi ile reform kelimesinin yan yana gelmesi doğru değildir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam'da refom yapılması" konulu tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. "İslam kelimesi ile reform kelimesinin yan yana gelmesi doğru değildir" diyen Erbaş, İslam'da bir güncelleme yapılamayacağını ancak bazı yorumların güncellemesi gerektiğini ifade etti.

"Dinde reform" tartışmaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar İslam'ın güncellemesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz" açıklamasının ardından gündeme gelmişti. Ancak Erdoğan söz konusu açıklamasının ardından Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelenin çıkıp da kadınlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir" açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili olarak "​Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur'an ve Sünnet'in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir" demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet'in fetva sisteminde yeni bir uygulamaya gideceklerini de açıkladı. Buna göre ALO Fetva hattını arayan vatandaşların sorusu detaylı araştırma yapılması gereken bir konu olması halinde sorunun cevabı gerekli araştırma yapıldıktan sonra vatandaşın evine yazılı olarak gönderilecek. Erbaş, fetva sisteminin şu anda kapalı olmasının "teknik bir hata"dan kaynaklandığını ifade ederek, sistemin önümüzdeki günlerde yeniden kullanıma açılacağını ifade etti.

Erbaş, ilahiyat fakültelerindeki öğretim görevlilerine seslenerek, camilerdeki minberlerin kendilerine açık olduğunu ifade etti.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Ali Erbaş şu açıklamaları yaptı:

İslam'ın güncelenmesi değil, fıkıhın güncellenmesi

Fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir. İslam kelimesiyle reform kelimesini yan yana getirmek doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği güncelleme konusu idi. Fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir ve güncellenmesi gerekir.

İslam'ın en önemli iki kaynağı Kuran ve sünnettir. Kuran ve sünnet kıyamete kadar değişmezliğini devam ettirecektir.

Günümüzde bir takım problemler ortaya çıkıyor. O problemlere cevap vermek, çözüm getirmek gerekiyor. Bu konulara İslam alemlerinin çözüm getirmesi gerekiyor. Bu da en güzel ifadesiyle Cumhurbaşkanımızın işte o güncelleme tabiri... Gayet yerinde bir tabirdir. Zaman geçtikçe bazı problemler çıkıyor ve o konulara çözüm getirmek gerekiyor. İşte bu yüzden İslam'ın güncellenmesi değil, ama fıkıhın güncellenmesi gerekiyor.

Çocuk yaşta evlilik

Evlilik için rüşt yaşı resmi olan yaştır.

İslamofobi konusunda birileri tarafından algılar yaratılıyor. Dinler arası diyalog doğru değildir. Din mensupları arası diyalog kurulabilir. Terör ile İslam birlikte anılamaz. Bütün mezhepleriyle farklı dini anlayışlarla bir bütündür. Hepsi Müslümandır.

Cemevlerine ibadet statüsü

Alevilerle sünni kardeşlerimiz arasında hiç bir fark yoktur. Bütün Aleviler kendilerini Müslüman olarak tanımlarlar. Alevilik, İslam dışı gösterilmeye çalışılıyor. Buna zaten Alevi kardeşlerimiz karşı çıkıyor. Tüm Aleviler kendini Müslüman olarak tanımlar. Biz bütün vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında hareket ediyoruz. Kardeşlerimiz cemevlerinde muhabbetlerini yapabilirler, namazların da kılmak istiyorlarsa kılsınlar. Müslümanların ibadet yeri camidir. Camiler hem sünni hem Alevi'nin ibadet yeridir.

Cami saatleri güncellendi

Yeni düzenlemeyle birlikte camiler, yatsı namazına kadar açık olacak. Sabah saat 11:00'den yatsı namazına kadar açık olacak.