Diyanet İşleri Başkanı: İnsan yetiştirme düzenimiz gözden geçirilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan cinayeti için Twitter’da, “Artık devlet ve toplum olarak nerede, nasıl hata yapıldığının ve insan yetiştirme düzenimizin sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” mesajını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı şunları söyledi:

“Bu insanlığını kaybetmiş habis ruhların nasıl bu kadar pervasız olabildiklerinin hemen her düzlemde müzakere edilmesi gerektiği açıktır. Artık devlet ve toplum olarak nerede nasıl hata yapıldığının ve insan yetiştirme düzenimizin sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özgecan kardeşimize Cenabı Allah’tan rahmet, kederli ve acılı ailesine sabır ve başsağlığı dilerken bu meş'um kültürün tehditleri altında yaşayan hiçbir kadın kardeşimizi yalnız bırakmayacağımızı buradan duyurmak isterim.”