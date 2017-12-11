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Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı: Hiçbir mahalle camisiz kalmamalı

"Kur'an kurslarımız 2-3 seneye kadar iyi durumda değildi ama şu anda hamd olsun"

11 Aralık 2017 01:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camiler sadece namaz kılınan yerler değil. Mahalledeki çocukların küçük yaşlardan itibaren din eğitimi aldığı yerlerdir. Dolayısıyla hiçbir şehrimizde hiçbir mahalle camisiz kalmamalı" dedi.

Erbaş, çeşitli ziyaretler için geldiği Niğde'de, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle namazı kıldı, sonrasında da cenaze namazı kıldırdı. Daha sonra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret eden Ali Erbaş, burada yaptığı açıklamada, göreve başladığından itibaren Kur'an kursları ve camilere gözlerini çevirdiğini söyledi.

Son 3 seneye kadar Kur'an kurslarının durumunun iyi olmadığını belirten Erbaş, "Kur'an kurslarımız 2-3 seneye kadar iyi durumda değildi ama şu anda hamdolsun. Bundan sonra Kur'an kurslarına daha da önem vermek gerekiyor. Onların sayısını ne kadar artırabilirsek o kadar iyi olur. Artık illerimizde cami sıkıntısı olmaması gerekiyor. Tabii camiler sadece namaz kılınan yerler değil. Mahalledeki çocukların küçük yaşlardan itibaren din eğitimi aldığı yerlerdir. Dolayısıyla hiçbir şehrimizde hiçbir mahalle camisiz kalmamalı" diye konuştu.

Ali Erbaş, daha sonra Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada ise Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaretten çok etkilendiğini dile getirdi.

 

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