Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Hollanda'ya tepki, Papa'ya çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya karşı işlenen hukuksuzluk ve nezaketsizliği bir din gönüllüsü olarak reddediyorum" diyerek, "Başta Papa Franciscus olmak üzere batıdaki bütün din adamlarını, kilise mensuplarını islamofobik kin, öfke ve nefrete karşı ses vermeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İyilik Ödülleri töreninin açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Görmez Hollanda’ya tepki gösterdi. Görmez konuşmasına, ”Sözlerimin başında bugün aziz İstanbulumuzdan bu iyilik salonundan, iyilik kahramanlarımızla birlikte yükselteceğimiz iyiliklerin, iyilik niyazlarının başta Hollanda olmak üzere batı muhitlerinde akıl tutulmasına yol açan islamofobik nefretlerin doğurduğu bütün kötülüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum ”diye başladı.

Avrupa'daki hukuksuzluk

Avrupa’daki Diyanet İşleri Görevlilere yönelik suçlamalara değinen Görmez,” Daha dün aynı hukuksuzluk 40 yıldır yurt dışındaki millet varlığımızın dini ve manevi hayatına hizmet eden, herbiri aynı zamanda birer barış elçisi olarak birlikte yaşama ahlak ve hukukundan taviz vermeyen din gönüllülerimize karşı yapıldı. Akla hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla casus ilan edilip evlerine baskınlar düzenlendi.

"Daha birkaç yıl önce bu nefrete öncülük yapan siyasetçi, eğer İslam peygamberi hayatta olsa, Hollanda’dan vize istese vermezdim diyecek kadar ileri giden bu insanlara, İslam’ın rahmet peygamberinin insanlığa takdim ettiği rahmet eczanesinden nasip alarak şifayâb olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

papa'ya çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Papa’ya da çağrıda bulunarak, ” Buradan, bu iyilik salonundan, iyilik toplantısından başta Papa Franciscus olmak üzere batıdaki bütün din adamlarını, kilise mensuplarını islamofobik kin, öfke ve nefrete karşı ses vermeye davet ediyorum”dedi.