Diyanet İşleri Başkanı Görmez, o dededen özür diledi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Rize'de Kutlu Doğum Haftası etkinliğindeki konuşması sırasında dün güvenlik güçlerince salondan çıkarılan 96 yaşındaki Mustafa Cabir'i evinde ziyaret edip, özür diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı gazetelerde "96 yaşındaki dedeyi yaka paça dışarı attılar" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Rize'de düzenlenen etkinliğe katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in konuşmaya başladığı sırada yaşlı bir vatandaşın, yüksek sesle bir şeyler söylemesi üzerine salondaki güvenlik güçlerince dışarı çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, bu sırada hoş olmayan ve hiçbir surette tasvip edilemeyecek üzücü görüntülerin ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, konuşma bitimine kadar olaydan haberi olmayan Görmez'in, konunun kendisine iletilmesinin ardından, duyduğu büyük üzüntüyü paylaşmak için isminin Mustafa Cabir olduğu öğrenilen vatandaşın Kalkandelen'deki evine ziyarette bulunduğu ve yaşanan üzücü olaydan dolayı güvenlik güçleri adına özür dilediği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Başkanımızın bugüne kadar 'yaşlılarla ve yaşlılara saygıyla' ilgili her platformda dillendirdiği söylemi apaçık ortadayken, gerçekleşen bu üzücü olayın Hz. Peygamber'in doğumunun 1443. yılının idrak edildiği Kutlu Doğum Haftası'nın manevi iklimine gölge düşürecek şekilde kullanılması üzüntü verici olmuştur" ifadesine yer verildi.