Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Erdoğan'a 'ucube cemevi' sözünü sordu

Almanya ziyareti sırasında bir cemevini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Erdoğan'ın Karacaahmet Cemevi ile ilgili söylediği 'ucube' sözüne açıklık getirdi.

Görmez cemeevi, ziyaret sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karacaahmet Cemevi için kullandığı ‘ucube’ ifadesine açıklık getirdi.

Konuyu Erdoğan’a sorduğunu ifade eden Görmez, şunları söyledi:

"Ben, sayın Başbakan'a o 'ucube' kelimesini sordum. Sayın Başbakan da bana aynen şunu ifade etti: 'Benim bizatihi cemevini kastetmem mümkün değil. Kaçak yapılan bir bina vardı. Binanın kendisi de pek çok eksiklikler içeriyor. Canların niyaz evleri olan cemevlerini kastederek böyle bir şey demiş olmam mümkün değil' dedi.”