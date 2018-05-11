Diyanet İşleri Başkanı: Fransa'daki olay cahiliye dönemi örneğidir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Fransa'da 300 kişin bir bildiri yayınlayarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesine “Fransa'da yapılan cahiliye döneminin en tipik örneklerinden biridir, iftiradan başka bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'i incelemeden bu tür iddialar ortaya atıyorlar. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa yol gösteren bir kitaptır" sözleriyle tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Tefekkür ettiğimizde İslam, dünyayı ayakta tutan bir sistemdir.

Fransa'da yapılan cahiliye döneminin en tipik örneklerinden biridir, iftiradan başka bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'i incelemeden bu tür iddialar ortaya atıyorlar. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa yol gösteren bir kitaptır.

1920'li yıllara kadar Anadolu topraklarında yaşayan gayrimüslimlerle asırlar boyunca birlikte yaşadık. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmadı. Böylesine hassas bir dinin mensupları olarak biz iftihar ediyoruz.

İslamofobi'den başka bir işe yaramayan bu tür açıklamaları kınıyoruz. Fransa'da yapılan cahiliye döneminin en tipik örneklerinden biridir.

Bizlerinde kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Eğitim, ilim, ilgi hepimize şarttır. İslam barış dinidir.

"Ramazan ayını tebrik ederim"

PKK yıllardır milletimizi uğraştıran bir terör örgütüdür. Bütün bunların din istismarı sonucu ortaya çıktığını görüyoruz. En yakın örneklerden biri FETÖ'dür. Ramazan ayı boyunca da din istismarıyla mücadele edeceğiz.

Bütün toplumumuzun, ülkemizin ve Müslüman alemini mübarek Ramazan ayını şimdiden tebrik ederim.