Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye dünyada milli gelirine göre en çok yardım yapan ülke

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Biz o kadar dua alıyoruz ki Türkiye olarak. Şunu iftiharla tekrar tekrar söylüyoruz, söylemeliyiz. Türkiye dünyada milli gelirine göre en çok yardım yapan ülke. O ülkenin mensubu olmak bizim için ne büyük bir nimettir." dedi.

Erbaş, ramazan ayının ilk sahurunda Diyanet TV'nin Süleymaniye Camisi'nin bahçesinden canlı yayınlanan "Bereket Vakti" programının konuğu oldu.

Kuran kurslarından bahseden Erbaş,"4-6 yaş Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 10 bin kadar sınıfımız oluştu, 200 bine yakın çocuğumuz var. Çocuklarımızın başında onlara annelik yapacak Kuran kursu hocalarımız var" ifadelerini kullandı.

"88 yıllık özlemden sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde teravih namazı kılmak nasip oldu"

Ramazan ayının şiarlarından olan teravih namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'nde eda ettiklerini söyleyen Erbaş, 88 yıllık özlemden sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde hınca hınç dolan ve Sultanahmet Meydanı'na kadar bir cemaatle teravih namazı kılmanın nasip olduğunu belirterek, "Bugünleri bize gösteren Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun" ifadesini kullandı.

İki yıldır salgın nedeniyle camilerde cemaatle teravih namazının kılınmadığını hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu akşam ülkemizin bütün camilerinde teravih namazını kılarak bu özlemimizi gidermeye başladık ama özlem bitmez. Ramazan ayının son teravihine kadar umudum, camilerimiz inşallah dolup taşacak. Gençlerimizle çocuklarımızla kadınlarımızla erkeğimizle inşallah camilerimizi süsleyecek insanımız."

Ramazan ayında namaz ve zekatın önemine değinen Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarıyla yeryüzünde iyiliğin hakim olması için çalıştıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Dünya Müslümanlarının gözü Türkiye'de"

"Bütün bu ibadetlerimiz, hayır hasenatımız, amellerimiz, iyiliklerimiz, hepsi işte o imtihanı kazanmak içindir. Dünya Müslümanlarının gözü Türkiye'de. Bizden öyle çok beklentileri var ki... Biz o kadar dua alıyoruz ki Türkiye olarak. Şunu iftiharla tekrar tekrar söylüyoruz, söylemeliyiz. Türkiye dünyada milli gelirine göre en çok yardım yapan ülke. O ülkenin mensubu olmak bizim için ne büyük bir nimettir."

“4-6 yaş Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 200 bine yakın çocuğumuz var”

Çocuklarını ve torunlarını camiye götürmelerini vatandaşlara tavsiye eden Erbaş, "Çocuklarımızın karakterlerinin oluşumunda bizim etkimiz olsun. Sevgi, saygı, dürüstlük, haram, helal, namaz, oruç, ramazan nedir bunları küçük yaşlarda çocuklarımıza öğretelim" önerisinde bulundu.

Erbaş, 4-6 yaş Kuran kurslarına değinerek, "Üzerine titriyoruz, millet olarak titriyoruz ve milletimizin de nasıl bu faaliyetimize sahip çıktığını görmemiz bizi mutlu ediyor. 4-6 yaş Kuran kurslarımızda şu an itibarıyla 10 bin kadar sınıfımız oluştu, 200 bine yakın çocuğumuz var. Çocuklarımızın başında onlara annelik yapacak Kur'an kursu hocalarımız var" bilgisini verdi. (AA)