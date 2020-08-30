Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsveç'te Kur'an'ın yırtılmasına tepki: Bu saygısızlığı lanetliyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına, "Kur'an'a yapılan saldırılar, bir akıl tutulması halini almış ve İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına evrildiğinin açık bir delili olmuştur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'da İslamofobik gruplarca Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırı ve saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kur'an'a yapılan saldırılar, bir akıl tutulması halini almış ve İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına evrildiğinin açık bir delili olmuştur. Avrupa'nın göbeğinde İslam'ı hedef alan, Müslümanlara karşı öfke ve nefreti artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren ve birer endüstri haline gelmiş yapılanmaların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini ve adalete teslim edilmesini bekliyor, bu saygısızlığı lanetliyoruz."

Kurtulmuş da tepki gösterdi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaşananlara tepki göstererek, "Norveç'te Kuran’ı Kerim'i yırtarak Müslümanlığa saldıran soysuzlar, Batı’da İslam düşmanlığının hangi noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Norveç'te İslam karşıtı aşırı sağ grup Sian üyesi bir kadın, Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.

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