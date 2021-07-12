Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kilise duvarında dans edilmesine tepki: Bu saygısızca tutum asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Surp Takavor Kilisesi’nin duvarına çıkılarak dans edilmesine tepki gösterdi. Erbaş, “Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı kınadığını belirtti. Erbaş açıklamasında, “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı vardır. Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı. (İHA)