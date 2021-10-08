Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail'in sessiz ibaret kararını kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa'da sessiz ibadet yapılmasına yönelik kararına tepki göstererek, "Bu sessiz ibadet kararını reddediyorum, kınıyorum ve lanetliyorum. İnançların mabetlerinin dokunulmazlığı vardır. Bu şekilde bir karar kabul edilemez, bir an önce bu kararlarından vazgeçmeleri gerekiyor" dedi.

Gaziantep'te, '4-6 Yaş Ravza Kur’an Kursu' açılış programı sonrası gazetecilere açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Öncelikle İsrail'in bir mahkemesinin almış olduğu bu sessiz ibadet kararını reddediyorum, kınıyorum ve lanetliyorum. İnançlarda muhabbetlerin dokunulmazlığı vardır, ibadetlerin dokunulmazlığı vardır. Bizim medeniyetimizde bu böyledir" diye konuştu.

"Mescid-i Aksa bir İslam mabedidir ve kıyamete kadar da öyle kalacak"

Mescid-i Aksa'nın bir İslam mabedi olduğunu vurgulayan Erbaş karardan vazgeçilmesini isteyerek şunları söyledi:

"Mescid-i Aksa da bir İslam mabedidir ve kıyamete kadar da İslam muhabbeti olarak kalacaktır. Sadece Müslümanların mabetlerinin değil bizim inancımıza göre gayrimüslimlerin yani Müslümanların dışında kalanların inançlarının mabetlerinin de dokunulmazlığı vardır. Nasıl ki Müslümanların Yahudilerin mabetlerine gidip bu şekilde bir eylem yapması kabul edilemezse, Yahudilerin daha doğrusu İsraillilerin de Müslümanların mabetlerinde bu şekilde bir eylem yapmaları kabul edilemez. Dolayısıyla bir an önce bu kararlarından vazgeçmelerini bekliyoruz."

"Bu karardan vazgeçilmeli ve barışın yurdunda barış sağlanmalı"

"Hep birlikte barışı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Biz Müslümanlar olarak barışsever insanlarız. Dinimizin adı İslam, barış anlamına gelmektedir. Kudüs'ün adı da Darüsselam'dır. Yani barışın eli, barışın yurdudur. Barışın yurdunda, tarihte pek görülmemiş şekilde yeni yeni bir takım gayretlerle barışı bozmak için ortaya çıkarılan bu eylemlere hep birlikte, yani tüm insanlar olarak, sadece Müslümanlar değil, tüm insanlar olarak hangi inançtan olursa olsun hep birlikte karşı çıkmamız gerekiyor. İnşallah bir an önce bu kararlarından vazgeçerler." (İHA)