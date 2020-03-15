Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Koronavirüs'e karşı uyardı: Son 5 bin 300 kişi bugün umreden dönüyor, evden çıkmasınlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün (15 Mart) umreden 5 bin 300 kişinin döneceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın umreden dönen bir vatandaşta yeni tip Koronavirüs tespit edilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Erbaş, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini söyledi.

Erbaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım."

Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı son açıklamaya göre, ülkede 17 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edilmiş, böylece ülke genelinde vaka sayısı 103 olmuştu.