Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, selden etkilenen Dereli'de incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Giresun’da selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Erbaş, afet durumunda Müslümanların yapacaklarını, "İbret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmek" şeklinde sıraladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Dereli ilçesinde bir cami ve Kuran kursunun kullanılamaz hale geldiğini açıklayan Erbaş şunları söyledi:

“Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışmayla felakete uğrayan ilçelerimiz inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacak. Yıkılması gereken binalar da yıkılacaktır ve yenileri yapılacaktır. Bakanlarımız buradalar, tüm vatandaşlarımız için dua ediyorum, sabır ve tahammül tavsiye ediyorum. Çünkü Allah’tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için 4 önemli unsur var. Bunlar da; ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir. Afet durumunda bir Müslüman'a gerekli olan bu davranışlardır. Dereli ilçesinde bir camimizin altında bulunan Kur’an kursumuz kullanılmaz halde, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Espiye ve Yağlıdere’de bazı camilerimiz kullanılmaz hale geldi''