Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kuran-ı Kerim'e iman etmek, en önemli vazifelerimizden birisidir

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali\'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Müslümanlar olarak hepimizin Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları vardır. Kuran-ı Kerim\'e hakkıyla iman etmek, Allah’ın kitabı bilinci ile iman etmek, en önemli vazifelerimizden birisidir. Halkımızın inancımız ile ilgili bütün meselelerde başkalığımızı takip etmesi bizi memnun etmektedir\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Amasya İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve Fatih Sultan Mehmet Camii\'nde düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali\'ne katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, \"Müslümanlar olarak hepimizin Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları vardır. Kuran-ı Kerim\'e hakkıyla iman etmek, Allah’ın kitabı bilinci ile iman etmek, en önemli vazifelerimizden birisidir. Din İşleri Yüksek Kurulumuz başta olmak üzere bütün birimlerimiz ve personelimiz ile kitabımızı en doğru bilgi ile anlatmanın gayreti içerisindeyiz. Halkımızın inancımız ile ilgili bütün meselelerde Başkalığımızı takip etmesi bizi memnun etmektedir. Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kuran-ı Kerim\'in hayat verme ilkelerini taşımak bir sorumluluktur. Kulluk görevimizdir. Özellikle hafızlarımız bunun farkında olmalıdır. Kuran-ı Kerim\'i okuma, ezberleme, anlama, yaşama çabasının ve yarışmasının kaybedeni asla yoktur. Hepsi kazanandır. Herkes inancı, samimiyeti ve niyetine göre mutlaka kazanmıştır, kazanmaya da devam edecektir\" dedi.

Düzenlenen finalde birinciliği Manisa\'dan katılan İbrahim Onavcı, ikinciliği Trabzon\'dan katılan Muhammed Esat Can ve üçüncülüğü ise İstanbul\'dan katılan Muhammed Emin Falay aldı. Birinciye 10, ikinciye 8, üçüncüye 6 Cumhuriyet altınının verildiği finallerde dereye girenlere ödüllerini Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra karayolu ile Ankara’ya gitmek Amasya\'dan ayrıldı.



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