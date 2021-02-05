Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Cami’de cuma namazı kıldırdı. Erbaş, "Gençlerimiz, bizi güçlü kılan en büyük imkan ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Onların insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim” diye konuştu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namazdan önce verdiği "Gençlerimiz; En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz" başlıklı hutbede, gençlere seslenerek ayrıca, “Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u fethedip, Resûl-i Ekrem’in muştusuna nail oldun. Çanakkale’yi geçilmez kılıp, İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin” dedi.

Prof. Dr. Erbaş, "Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u fethedip Resûl-i Ekrem’in muştusuna nail oldun. Çanakkale’yi geçilmez kılıp, İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin" sözlerini kaydetti.