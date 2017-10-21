Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hep Müslümanların yaşadığı haritalar kanıyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dünyayı kaosa sokmak isteyen birtakım mihrakların planlarının devam ettiğini belirterek, \"Hep Müslümanların yaşadığı yerlerdeki haritalar kanamaya devam ediyor\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize\'de Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi\'nde il genelindeki cami görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen \'Din Görevlileri Buluşması\' programına katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Erbaş, Afganistan\'ın başkenti Kabil ile Ghor vilayetindeki patlamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olaylarda çok sayıda Müslümanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erbaş, \"Dünyayı kaosa sokmak isteyen birtakım mihrakların planları devam ediyor ve hep Müslümanların yaşadığı yerlerdeki haritalar kanamaya devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum\" diye konuştu.

Özbekistan\'da 2 gün süren istişare toplantılarına katıldığını anlatan Erbaş, Balkanlar\'dan Orta Asya\'nın en uçlarına kadar Rusya Federasyonu\'na bağlı onlarca Müslüman topluluğun dini idare temsilcilerinin de toplantıya katıldığını söyledi. Türkiye\'den büyük beklentiler olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

\"Hepsi bizim etrafımızda toplanıyorlar. Hepsi Türkiye\'den bir şeyler bekliyor, umuyorlar. Hoca istiyorlar, talebe göndermek istiyorlar. Çok beklentileri var. İşimizin ne kadar ağır olduğunu, sadece camimizden, camimizin bulunduğu mahalleden, kasabadan, ilden değil, her yerden sorumlu olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayarak çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Dünya bizi bekliyor. Buhara\'nın, Semerkant\'ın,Taşkent\'in yüz yıllar önceki durumu ile bugünkü durumu arasında çok fark var. Yeni yeni kıpırdanmalar var. Metruk, terk edilmiş medreselerin yeni onarıldığını, açıldığını görüyor ve heyecanlanıyorsunuz. \'Biz ne yapıyoruz. Niye duruyoruz?\' diyorsunuz. Her birimizin kütüphanesinde kitabı bulunan İmam Buhari için \'Bir şey yapmamız lazım.\' diyorsunuz. Biz sadece kendi cemaatimizden, kendi camimizden mesul değiliz.\"

Bu yöndeki vazifelerini yerine getiremedikleri zamanların olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Bunun muhasebesini yapmamız, birbirimize bu konuda telkinlerde bulunmamız gerekiyor. Birbirimiz ile tecrübe paylaşımında bulunmamız gerekiyor. Çünkü biz hayra çağıran bir topluluğuz\" ifadelerini kullandı.

Program, basına kapalı devam etti.



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