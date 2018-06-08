T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Avusturya'nın kararı insan haklarına aykırı

"Yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini yaşama özgürlükleri vardır"

08 Haziran 2018 21:07

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar, çok yanlış bir karardır, insan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır." şeklinde konuştu.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini yaşama özgürlükleri vardır."

ETİKETLER

Ali ErbaşDiyanet İşleri Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24