Diyanet İşleri Başkanı: Dolardan vazgeçtik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Hac Organizasyonu için Mekke’ye gitti. Erbaş, bu yıl hac parasının dolar olarak alındığı iddialarına ilişkin olarak “Dolardan vazgeçtik, asla dolarla hac ve umre çalışmamız yoktur”” dedi. Erbaş, vatandaşlara milli parayı kullanma ve milli ürünleri tercih edip, lüks ve israftan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Mekke’de bulunan gazetecilerle sabah kahvaltısında buluşan Prof. Dr. Ali Erbaş şunları söyledi:

“Aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımı ile bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır. Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracak. Yeter ki bu millet, birbirine karşı birlik ve beraberlik içinde, yürekli toplu vursun.

Buradan ifade etmeliyim ki hepimizin, milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere yapılması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Korkunç silahlarla, vicdansızca katliamların yapıldığı, devasa servet sahipleriyle, yiyecek bir şeyi olmayan yoksulların aynı havayı teneffüs ettiği bu çağda, Allah’ın hac nasip ederek misafirliğine kabul ettiği müminlere, yeryüzünü imar etme adına büyük görevler düşmektedir. Zira bu gün insanlık ırkçı emperyalizmin tasallutuyla küresel bir kuşatmaya maruz bırakılmıştır. İşte açıkça görüyoruz. Dünyanın kaynaklarını haksızca, insafsızca sömürenler, zayıf gördüğü her coğrafyayı işgal edenler, şimdi ekonomiyi bir silah gibi kullanarak milletimizin üzerine geliyorlar.

“Dolardan vazgeçtik”

Basın toplantında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Erbaş, bu yıl hac parasının dolar olarak alındığı iddialarına da açıklık getirip, her türlü alışverişin milli paralarla yapılması için 2 yıl önce TL seferberliği başlattıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Erbaş, “Dolardan vazgeçtik, asla dolarla hac ve umre çalışmamız yoktur” dedi.

2 milyon 100 bin kişi Hac sırasında

Prof. Dr. Ali Erbaş’tan rakamlarla Hac açıklamaları:

* Türkiye’de 2 milyon 100 bin kişi hac için sıra bekliyor

* Bu yıl kura sistemiyle gelen 80 bin hacı adayı 1.200 otobüsle Arafat’a çıkacak.

* Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey görevlilerinden ve üniversitelerden 57 kişilik ekiple birlikte toplam 4.500 Diyanet görevlisinin hacılara hizmet veriyor.

* 5.000 Türk hacı adayı da Avrupa’dan geldi.

* Suudi Arabistan’ın hayata geçirdiği yeni uygulamayla Avrupa’daki her şirkete 500 kontenjan tanındı. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 10 bine çıkarmak için çalışacağız.

* Bu yıl, hac için kutsal topraklarda bulunan toplam 18 kişi hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazetecilerle sabah kahvaltısını yer sofrasında yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Arafat öncesi Medine’den gelecek hacılarla birlikte günde 43 bin kişiye yemek hazırlayacak olan Ayniyat Ekibi tarafından hazırlanan kahvaltı sofrasının ana yemeği kavurma oldu. Menüde, kahvaltı tabağı yanı sıra, Diyanet’in Mekke’deki yemek fabrikasında üretilen, peynirli börek, poğaça, simit ve kruvasan ile kavun karpuz da yer aldı. Diyanet aynı anda 40 bin kişiye sıcak yemek çıkarırken, hacılar için günde 3 ila 5 ton arası taze et tüketiyor.