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Diyanet İşleri Başkanı 'camisi en az olan şehri' açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, nüfus oranları dikkate alındığında camisi en az olan ilin İstanbul olduğunu belirtti

11 Mart 2013 14:05

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul Avrupa yakasındaki cami dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Konya’da 3 bin cami var, Kastamonu’da da 3 bin cami var. İstanbul’da da 3 bin cami var. Nüfus oranları dikkate alındığında camisi en az olan ilimiz İstanbul’dur” dedi.

Türkiye’deki cami sayıları üzerinden spekülasyon yapıldığını savunan Görmez, nüfus oranları dikkate alındığında şehirlerdeki cami ihtiyacının önemli boyutlara ulaştığını iddia etti.

 

'Vatandaşın üçte biri sokakta cuma namazı kılıyor'

 

Görmez ilginç rakamlar da verdiği sözlerine şöyle devam etti, "Türkiye’de 15 ila 20 milyon arasında Cuma namazını kılan vatandaşımız var, bu zenginliğimizdir… Biz hamd ediyoruz. Bu insanların üçte biri Cuma namazını yer bulamadığı için sokakta kılıyor. 85 bin cami var. Doğru, ama bunların 60 bine yakını köy camisi. Nüfusun yüzde 25’i köylerde yaşarken, camilerin ise yüzde 75'i köylerde bulunuyor. Nüfusun yüzde75’i şehirlerde yaşarken, camilerin yüzde 25’i şehirlerde bulunuyor. Bunları göz önünde bulundurmak zorundayız. Bayram namazında ise durum daha da değişiyor, bayram namazı kılan vatandaşların yarısına yakını namazlarını sokakta kılıyor."

 

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