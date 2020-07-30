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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da bayram namazı kıldıracak

30 Temmuz 2020 23:30

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Danıştay'ın müze statüsünden camiye dönüştürülmesine karar verdiği Ayasofya'da bayram namazı kıldıracağı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.

"Diyanet TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz."

Erbaş'ın sözleri tepki çekmişti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.

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