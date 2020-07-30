Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da bayram namazı kıldıracak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.

"Diyanet TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz."

Erbaş'ın sözleri tepki çekmişti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.