"Diyanet İşleri Başkanı açıklasın, Sakal-ı Şerif olgusu putperestlik mi?"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bir çok yerde bulunduğu belirtilen Hz. Muhammed'in sakalı (Sakal-ı Şerif), konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrı yaparak, "Bazıları Sakal-ı Şerif olgusu için 'putperestlik' yakıştırması yapıyor. Doğru mudur bu yakıştırma? Lütfen aydınlatın bizi" dedi.

Hakan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı Cihangir'de 'ramazanda içki içildiği' gerekçesiyle dükkanı saldırıya uğrayan Koreli plakçı Seogu Lee'yle görüşüp, dükkanın yeniden açılmasına yardımcı olacaklarını belirttiği için övdü. Hakan, "Yermesini bilen birinin, yeri geldiğinde övmesini bilmesi de şarttır. Bravo Başkan Demircan" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın bugün "Fatih Terim'in yedi hususiyeti" başlığıyla bugün (23 Haziran 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Bir: Tam kendini sevdirecekken birden vazgeçmeye neden olabiliyor.

İki: Yenilirken de tafralı, yenerken de tafralı.

Üç: Uyanıkları seviyor ama kendisinden uyanığını asla.

Dört: Mağlupken yaptığı mimikler, galipken yaptığı mimiklerden fazla.

Beş: Kendisine yapılan kötülüğü hiç unutmayarak kininin davacısı.

Altı: Cepheleştirerek yönetmeye bayılıyor.

Yedi: Övgüye alabildiğine açık, yergiye alabildiğine kapalı.

Bahçeli’ye büyük sürpriz: Oktay Vural bombası

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin keyfi yerindeydi.

Parti içindeki muhaliflerine saydırmış, ardından da şunu demişti:

“Bazı sürprizlerimiz olacak. Sürprizlerimizi beklesinler.”

Devlet Bahçeli’nin yapacağı sürprizler bekleniyordu ki...

Devlet Bahçeli’ye kocaman bir sürpriz yapıldı.

MHP’nin en etkili isimlerinden biri olan Oktay Vural, bir anda muhalif safa katıldı.

Kendisi mi aday olacak?

Yoksa adaylardan birini mi destekleyecek?

Ya da tarafsız mı kalacak?

Şimdilik bilmiyoruz.

Ama Oktay Vural bombasının Bahçeli için büyük sürpriz olduğundan eminim.

Neden mi eminim?

Şundan:

Bahçeli, bir süre önce gazetecilerin “Oktay Vural’la aranızda bir soğukluk mu var” sorusuna...

Şu yanıtı vermişti:

“Oktay Bey çok değerli bir kardeşimizdir. Meclis’te beni temsil eden grup başkanvekilidir. Onunla aramızda soğukluk olabilir mi? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bizi bölmeye çalışıyorsunuz.”

Bir camiden Sakal-ı Şerif’in çalınması vesilesiyle

Anadolu’nun dört bir tarafındaki camilerde Sakal-ı Şerif var. Bunların hepsi gerçek midir?

Gerçekse... Peygamberimiz döneminden beri nasıl ulaşmıştır bu Sakal-ı Şerif’ler?

Sakal-ı Şerif ziyaretlerinde takınılan tutumlar, dinen caiz midir?

Bazıları Sakal-ı Şerif olgusu için “putperestlik” yakıştırması yapıyor. Doğru mudur bu yakıştırma?

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ricamdır.

Lütfen aydınlatın bizi.

Yermesini bildiğimiz gibi övmesini de bilelim

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ı, Firuzağa baskını ile ilgili attığı tweet’ler nedeniyle yermiştim.

Yermesini bilen birinin, yeri geldiğinde övmesini bilmesi de şarttır. Bravo Başkan Demircan!

Dükkânı basılan Güney Koreli plakçıyı makamında ağırlayan Ahmet Misbah Demircan, plakçıya her türlü desteği vereceklerini ve dükkânını yeniden açmasına katkı sağlayacaklarını söylemiş.

Bravo Başkan Demircan!

Bari biraz özgün olsaydın be delikanlı

Seda Sayan’ın sevgilisi olarak bilinen Erkan Çelik’in Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı “Büyük Başkan” adlı marşın sözlerini okuyunca...

“Yahu bu çocuk bunu Uğur Işılak’tan aşırmış” deyiverdim.

İşte Uğur Işılak’ın marşı:

“Göründüğü gibi olan/Gücünü milletten alan/Recep Tayyip Erdoğan.”

Bu da Erkan Çelik’in marşı:

“Dimdik arkamızda duran/Derdimize çare olan/Recep Tayyip Erdoğan.”

Madem çok seviyorsun...

Bari biraz özgün olsaydı be delikanlı!

Şu CHP’den bir şey anladıysam

Yargının üzerinden silindir gibi geçme çabası varken...

Gezi meselesinin yeniden ısıtılma gayreti varken...

Özgür Gündem’e destek veren üç aydının tutuklanması varken...

CHP’nin yaptığı şey şu:

10. Yıl Marşı için cengâverce dövüşmek...

Tıpkı İstanbul fethedilirken Bizanslı rahiplerin “meleklerin kanadı var mıdır, yok mudur” meselesini tartışması gibi bir şey.

Yazının tamamını okumak için tıklayın