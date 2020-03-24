Diyanet’in personel sayısı Sağlık Bakanlığı’na bağlı hekim sayısını geride bıraktı

Ülkede 164 bin doktor görev yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısı, 95 bini din hizmetlerinde olmak üzere, 130 bine yaklaştı. Diyanet, personeli için 2019’da 8,2 milyar lira harcadı

Başta hekim eksikliği olmak üzere salgının sağlık sektöründe iflasa yol açacağı kaygıları yaşanırken dikkatler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dev personel ordusuna yoğunlaştı. BirGün'den Mustafa Mert Billdircin'in haberine göre, Koronavirüs'e karşı, ‘dua seferberliği’ başlatan Diyanet’in istihdam ettiği personel sayısı 11 yılda 47 bin artarak 130 bine yaklaştı. Diyanet’in toplam personel sayısı, 101 bin 116 olduğu bildirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı hekim sayısını da geride bıraktı.

Başkanlığın resmi verilerine göre, 2019 yılı itibariyle personel sayısı 127 bine yükseldi. Diyanet’in merkez ve taşra kadrolarında görev yapan personelin sayısı, devlet hastanelerinde görev yapan hekim sayısının 26 bin üzerine çıktı. 2020 yılındaki 11,5 milyar ödenek ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet’in personel sayısı, 2006 yılından 2019 yılı sonuna kadar yüzde 59 arttı. Diyanet’in bazı yıllara göre personel sayısı şöyle oldu: ► 2006: 79 bin 870 ► 2015: 117 bin 378 ► 2016: 112 bin ► 2019: 127 bin Diyanet kadrolarında, ‘din hizmetleri’ adı altında sınıflandırılan personelin sayısı 95 bin 87 ile ifade edilirken bölümlere göre bu sayı şu şekilde: ► İmam: 60 bin 808 ► Müezzin-kayyım: 12 bin 28 ► Vaiz ve cezaevi vaizi: 2 bin 624

Diyanet'e, "İşimiz duaya mı kaldı? Bütçenizle evlerin faturalarını ödeyin" tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Koronavirüs salgının son bulması ve hastaların sağlığına kavuşması için yatsı ezanı sonrasında tüm camilerden dua edileceğini duyurması ise tepki çekti. Erbaş’ın dua seferberliği başlatılmasını önerdiği sosyal medya paylaşımının altına, “İşimiz duaya mı kaldı? Bütçenizle evlerin faturalarını ödeyin, ekmeği olmayanlara yardım edin” yorumları yazıldı.